Уродженець росії, який на Волині неодноразово ґвалтував 12-річну дівчинку, отримав 15 років тюрми

15 років позбавлення волі – на Волині прокурори відстояли вирок громадянину рф за зґвалтування 12-річної дівчинки.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори відстояли в суді апеляційної інстанції справедливе покарання – 15 років позбавлення волі – для 34-річного жителя Луцька, громадянина рф, визнаного винуватим у неодноразовому зґвалтуванні 12-річної дівчинки.Доведено, що у жовтні 2023 та березні 2024 року двічі уже судимий чоловік, який гостював у будинку, залазив у ліжко до сплячої дитини та ґвалтував її.Засуджений перебуває під вартою.Вирок суду набрав законної сили.Досудове розслідування та судовий розгляд проводилися із дотриманням усіх вимог законодавства про правосуддя, дружнє до дитини, аби не викликати повторного травмування дитини, яка зазнала насильства.