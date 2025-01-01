6 помилок в плануванні вітальні, які на думку дизайнерів, роблять кімнату меншою





Проте, їх легко виправити, якщо знати як. Дизайнери авторитетного видання Martha Stewart назвали 6 працюючих способів.



Помилка 1 - Завеликий диван посередині

Гігантський кутовий диван у вітальні – це мрія багатьох домовласників і це чудово, якщо для нього є достатньо місця.

Але завеликий предмет меблів ділить кімнату навпіл, а ще блокує природні фокусні точки, такі як камін і вікна. “Розміщення його прямо в центрі лише погіршує проблему”, — каже Росселла Марцоккелла, експертка з дизайну в Decor & Decor.



Натомість: працюйте з пропорціями кімнати. “Крістал Рейнхард, головна дизайнерка Old Soul Design Studio.



Іноді річ не в самих меблях, а в тому, як вони перешкоджають руху — заблоковані проходи та уривчасті маршрути роблять навіть велику кімнату тісною. Прибережіть гігантські модульні дивани для підвалів; у вітальнях два дивани та пара крісел створюють більш гнучке розташування.



Помилка 2 – Забагато крісел

Намагатися зробити вітальню більш гостинною, заставляючи її кріслами, — велика помилка. “Забагато крісел, особливо якщо вони відрізняються за стилем або розміром, створюють відчуття візуального безладу, порушують баланс кімнати та ускладнюють пересування, змушуючи наштовхуватися на предмети”, — каже Марцоккелла.



Натомість: обмежтеся двома акцентними кріслами для вітальні навпроти дивана або під кутом до нього. Додайте пуфи або лавки, якщо знадобляться додаткові місця для сидіння, які можна сховати, коли вони не використовуються.



Помилка 3 – Замалий килим

Підібрати потрібний розмір килима для кімнати набагато складніше, ніж здається. “Типова помилка — це вибір занадто маленького килима, який розміщують під кавовим столиком, ніби підставку під чашку”, — каже Марцоккелла. “Це робить зону відпочинку незавершеною та тісною”.



Натомість: використовуйте килим як якір для розташування меблів. В ідеалі, передні ніжки крісел і дивана повинні стояти на ньому, створюючи єдину композицію.



Помилка 4 – Низькі меблі для сидіння

Коли сидіння знаходяться на рівні колін, вся кімната здається стиснутою. “Це візуально опускає стелю та псує енергію простору, — додає Марцоккелла.



Натомість: подумайте про вертикальні предмети, такі як:



висока книжкова шафа, наповнена улюбленими історіями;

велике дзеркало, що відбиває світло;

група підвісних рослин, які миттєво руйнують монотонність низьких ліній.

Навіть у кімнатах без високих стель ці хитрощі роблять пропорції вищими та продуманими.



Помилка 5 – Меблі, притиснуті до стін

Не намагайтеся притиснути всі меблі до стін, щоб звільнити більше місця. Такі дії мають протилежний ефект. “Залишаючи порожнечу в центрі кімнати, Ви створюєте дивне відчуття роз'єднаності, втрачаєте чіткість зонування, в результаті вітальня нагадує кімнату очікування”, — каже Марцоккелла.



Кращий підхід — залишити вільне місце між меблями та стінами. Навіть кілька сантиметрів врятують ситуацію. Якщо трохи відсунути диван вперед або поставити крісла під кутом, а не притискати їх до стіни, це зонує вітальню.



Помилка 6 – Штори невдалого розміру

Штори можуть як покращити, так і зіпсувати пропорції. “Занадто довгі або занадто короткі штори, майже завжди зменшують простір”, — каже Кортні Тартт Еліас, засновниця дизайнерської фірми Creative Tonic.



“Важливо кріпити штори або біля самої стелі, або під стельовим плінтусом, щоб погляд спрямовувався вгору”, — каже Еліас. “Вони мають бути достатньо довгими, щоб торкатися підлоги або трохи лежати на ній”.



Час втілювати ідеї в життя!

Надихнулися порадами дизайнерів? Саме час покращити свою вітальню! В інтернет-магазині Taburetka.ua Ви знайдете все необхідне для створення функціонального та стильного простору, навіть якщо він обмежений 15-ма квадратними метрами.



