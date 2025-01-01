22 вересня у Луцьку прощатимуться з Героєм Олександром Хабовцем

22 вересня у Луцьку прощатимуться з Героєм Олександром Хабовцем
22 вересня у Луцьку відбудеться прощання з Героєм Анатолієм Хабовцем.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

"У понеділок, 22 вересня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування лучанина Хабовця Анатолія Володимировича (09.04.1984 року народження), який загинув 6 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Максимівка Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Поховають Героя на кладовищі у селі Рованці.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
