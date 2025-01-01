На Волині створили унікальний коктейль зі смаком борщу. ВІДЕО
Сьогодні, 14:11
Ukrainian Spirit представили новий авторський коктейль Bloody Borsch, натхненний українською культурою та гастрономічними традиціями. Це сміливе поєднання класики та національних мотивів, яке відкриває нові горизонти у світі міксології.
Коктейль, який тільки з’явився, але вже має всі шанси стати гастрономічною візитівкою української коктейльної культури.
Особливість Bloody Borsch у використанні горілки Ukrainian Spirit, настояної на беконі. Для її приготування обсмажують бекон, настоюють його разом із горілкою та витримують у морозильнику, після чого проціджують. Саме цей інгредієнт надає коктейлю неповторного смаку й оригінальності.
Також у коктейлі: свіжовичавлений буряковий та томатний сік, та лимонний фреш, медовий сироп, яблучний оцет, спеції та табаско для пікантності.
Детальний рецепт доступний на сайті.
Продукцію Ukrainian Spirit можна придбати в інтернет-магазині Rozetka, а також у фірмових магазинах:
м. Луцьк, вул. Ковельська, 67
м. Луцьк, вул. Набережна, 28 (Мийка Нептун)
м. Львів, просп. Свободи, 25, магазин «Світ напоїв»
«Ми хотіли створити не просто напій, а історію в келиху – щоб кожен ковток нагадував про українську ідентичність, але водночас дивував незвичним поєднанням смаків», – розповідають у Ukrainian Spirit.
