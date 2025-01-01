На Волині створили унікальний коктейль зі смаком борщу. ВІДЕО

м. Луцьк, вул. Ковельська, 67

м. Луцьк, вул. Набережна, 28 (Мийка Нептун)

м. Львів, просп. Свободи, 25, магазин «Світ напоїв»

Ukrainian Spirit представили новий авторський коктейль, натхненний українською культурою та гастрономічними традиціями. Це сміливе поєднання класики та національних мотивів, яке відкриває нові горизонти у світі міксології.Коктейль, який тільки з’явився, але вже має всі шанси стати гастрономічною візитівкою української коктейльної культури.Особливість Bloody Borsch у використанні горілки, настояної на беконі. Для її приготування обсмажують бекон, настоюють його разом із горілкою та витримують у морозильнику, після чого проціджують. Саме цей інгредієнт надає коктейлю неповторного смаку й оригінальності.Також у коктейлі: свіжовичавлений буряковий та томатний сік, та лимонний фреш, медовий сироп, яблучний оцет, спеції та табаско для пікантності.Детальний рецепт доступнийПродукцію Ukrainian Spirit можна придбати, а також у фірмових магазинах:«Ми хотіли створити не просто напій, а історію в келиху – щоб кожен ковток нагадував про українську ідентичність, але водночас дивував незвичним поєднанням смаків», – розповідають у Ukrainian Spirit.