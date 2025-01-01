Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 20 вересня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 20 вересня
Волинські синоптики прогнозують у Луцьку та на території Волинської області мінливу хмарність.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Так, у суботу, 20 вересня у Луцьку синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 23-25°.

На території Волинської області також очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, погода, синоптики, Волинський обласний центр з гідрометеорології
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині почали ремонтувати будинки, які постраждали від падіння боєприпаса з літака. ВІДЕО
Сьогодні, 21:58
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 20 вересня
Сьогодні, 21:16
У Луцьку 9 багатоповерхівок залишилися без гарячої води
Сьогодні, 20:36
На Замковій площі у Луцьку 21 серпня обмежать рух транспорту
Сьогодні, 19:06
До 1000 атак на день. Росія розширить удари до кінця року, - Умєров
Сьогодні, 18:19
Медіа
відео
1/8