Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 20 вересня
Сьогодні, 21:16
Волинські синоптики прогнозують у Луцьку та на території Волинської області мінливу хмарність.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Так, у суботу, 20 вересня у Луцьку синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 23-25°.
На території Волинської області також очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.
