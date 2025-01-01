Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 20 вересня





Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Так, у суботу, 20 вересня у Луцьку синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 23-25°.



На території Волинської області також очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики прогнозують у Луцьку та на території Волинської області мінливу хмарність.Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Так, у суботу, 20 вересня у Луцьку синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 23-25°.На території Волинської області також очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.

