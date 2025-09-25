Над військовою базою на півночі Франції теж зафіксували дрони





Як пише



За словами представника французького Міноборони, над авіабазою минулими вихідними зафіксували "невеликі апарати", а не безпілотники, керовані військовими.



"Цей інцидент є винятковим", – додав посадовець.



Відповідно до процедури на випадок польотів дронів, на Мурмелон-ле-Гран було посилено заходи безпеки, а до місцевої жандармерії подали заяву.



Представник Міноборони Франції додав, що наразі немає жодних підстав говорити про іноземне втручання, повʼязане з запуском безпілотників.



Як повідомляє AFP, У 2024 році військова база Мурмелон-ле-Гранд приймала частину українських військових, які проходили навчання на території Франції. Нині там працює центр тактичної підготовки операторів дронів.



Зазначимо, що про інцидент стало наступного дня після того, як над територією Данії знову літали невідомі БпЛА – зокрема біля військових об’єктів. Через них призупиняв роботу аеропорт міста Ольборг на півночі Данії.



В уряді вважають новий інцидент з БпЛА над Данією гібридною атакою, що має на меті насамперед психологічний вплив, і що зі значною ймовірністю щось подібне повториться.



Перед цим пізно увечері 22 вересня загадкові безпілотники на кілька годин заблокували роботу аеропортів Копенгагена та Осло.

