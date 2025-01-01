На Волині зустріли звільненого з полону військовослужбовця Василя Кулачука
Сьогодні, 13:07
Василь Кулачук родом із села Прип'ять Шацької громади. Орієнтовно опівночі 26 вересня звільненого з полону військовослужбовця зустріли у рідному селищі рідні та місцеві жителі.
Про це розповіла кореспондентка Суспільного у Шацьку, яка поспілкувалася з Василем Кулачуком та його сестрою під час зустрічі.
Василя Кулачука звільнили у рамках чергового обміну полоненими в межах домовленостей, досягнутих у Стамбулі, у червні 2025 року. Він проходив реабілітацію, лікування та нарешті повернувся додому.
"Не зважаючи на моральні приниження та фізичні тортури я не втрачав віри, як і мої побратими, про те, що я повернусь додому", — говорить звільнений з полону.
Як розповів Василь Кулачук, він добровільно пішов до територіального центру комплектування і соціальної підтримки та з лютого 2023 року став до лав Збройних сил України. У січні 2024 року потрапив у полон.
Наталія Бобко — наймолодша сестра, звільненого з полону військовослужбовця. Каже, що їх у родині семеро, вона найменша, а Василь — найстарший. Жінка перша з усіх побачила, що брат у полоні, переглядаючи відео з російських пабліків. За час полону їй вдалось з ним листуватися.
"Я написала йому 5 листів. Він їх читав. Я хочу щиро побажати усім, хто чекає — дочекатися своїх рідних, коханих з полону живими та здоровими", — говорить Наталія Бобко.
Вдома Василь Кулачук надалі відновлюватиме своє фізичне здоров'я, а моральних дух чоловік поліпшує, пишучи вірші.
Що відомо про черговий обмін полоненими 12 червня
12 червня відбувся черговий етап обміну полоненими між Росією й Україною. З російського полону повернули ще одну групу важкопоранених і хворих військовослужбовців. Серед них є захисники Маріуполя, що перебували в полоні понад три роки. Частину звільнених сьогодні українських воїнів вважали зниклими безвісти.
Під час того обміну в Україну повернулися 8 військовослужбовців, що були у полоні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповіла кореспондентка Суспільного у Шацьку, яка поспілкувалася з Василем Кулачуком та його сестрою під час зустрічі.
Василя Кулачука звільнили у рамках чергового обміну полоненими в межах домовленостей, досягнутих у Стамбулі, у червні 2025 року. Він проходив реабілітацію, лікування та нарешті повернувся додому.
"Не зважаючи на моральні приниження та фізичні тортури я не втрачав віри, як і мої побратими, про те, що я повернусь додому", — говорить звільнений з полону.
Як розповів Василь Кулачук, він добровільно пішов до територіального центру комплектування і соціальної підтримки та з лютого 2023 року став до лав Збройних сил України. У січні 2024 року потрапив у полон.
Наталія Бобко — наймолодша сестра, звільненого з полону військовослужбовця. Каже, що їх у родині семеро, вона найменша, а Василь — найстарший. Жінка перша з усіх побачила, що брат у полоні, переглядаючи відео з російських пабліків. За час полону їй вдалось з ним листуватися.
"Я написала йому 5 листів. Він їх читав. Я хочу щиро побажати усім, хто чекає — дочекатися своїх рідних, коханих з полону живими та здоровими", — говорить Наталія Бобко.
Вдома Василь Кулачук надалі відновлюватиме своє фізичне здоров'я, а моральних дух чоловік поліпшує, пишучи вірші.
Що відомо про черговий обмін полоненими 12 червня
12 червня відбувся черговий етап обміну полоненими між Росією й Україною. З російського полону повернули ще одну групу важкопоранених і хворих військовослужбовців. Серед них є захисники Маріуполя, що перебували в полоні понад три роки. Частину звільнених сьогодні українських воїнів вважали зниклими безвісти.
Під час того обміну в Україну повернулися 8 військовослужбовців, що були у полоні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині зустріли звільненого з полону військовослужбовця Василя Кулачука
Сьогодні, 13:07
«Зняли з автобуса»: СБУ затримала зрадницю в Одесі
Сьогодні, 12:05
Реформа старшої школи: як працює пілотний проєкт на Волині
Сьогодні, 11:47