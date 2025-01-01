Сирський оголосив про створення нового роду військ для захисту безпілотних систем ППО
Сьогодні, 13:32
Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив, що зараз триває процес створення нового роду військ у складі Повітряних сил — безпілотних систем протиповітряної оборони.
Про це він сказав під час зустрічі з журналістами, пише Громадське.
Створення нового роду військ Сирський пояснив потребою захисту мирних жителів і критично важливих об'єктів України.
За його словами, дрони-перехоплювачі вітчизняного та іноземного виробництва збивають «шахеди» з ефективністю щонайменше 70%. Саме тому створять командування, яке займатиметься такими дронами, а також посилять підрозділи, які вже їх використовують.
«Цей процес у розпалі, якщо можна так сказати», — каже головком.
Що відомо про дрони-перехоплювачі?
На тлі посилення російських атак і збільшення кількості повітряних цілей, які запускають окупанти, українські військові почали використовувати дрони-перехоплювачі. Зокрема, 4 липня президент Зеленський звітував, що під час чергового масованого удару, коли рф запускала 550 БпЛА та ракет, такими дронами вдалося збити десятки цілей.
За словами Зеленського, росія має в планах запускати по Україні до тисячі дронів за добу. Однак саме ці дрони-інтерсептори є рішенням, яке дасть змогу збивати «майже всі» БпЛА.
У липні президент заявив, що в України має бути змога у визначений час застосувати щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів власного виробництва на добу.
