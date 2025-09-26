Наводив дрони, щоб знеструмити Київ: викрили працівника «Укренерго», який передавав в рф дані





Через месенджер він надав службову інформацію, зокрема - дані про місце розташування прихованого захищеного центру.



Ці відомості ворог міг використовувати для нанесення ракетних та дронових ударів по об’єктах критичної інфраструктури.



Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 КК України. Нині він перебуває під вартою.

Затримано працівника НЕК «Укренерго», який передавав представнику ФСБ відомості про критично важливий об'єкт енергетичної інфраструктури України.Про це пише LB.ua з посиланням на Офіс генпрокурора.Через месенджер він надав службову інформацію, зокрема - дані про місце розташування прихованого захищеного центру.Ці відомості ворог міг використовувати для нанесення ракетних та дронових ударів по об'єктах критичної інфраструктури.Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 КК України. Нині він перебуває під вартою.

