Лукашенко хоче постачати електроенергію в окуповані росією регіони України

Олександр Лукашенко хоче побудувати в Білорусі ще одну АЕС. Він сподівається продавати електроенергію на окуповану Росією територію України.





Про це повідомляє



На зустрічі з володимиром путіним у Кремлі Лукашенко заявив, що АЕС почнуть будувати в разі схвалення Москви.



"Можливо, навіть на сході Білорусі з метою, якщо це буде необхідно, забезпечення електроенергією районів, звільнених Росією - Херсонська, Запорізька, Луганська, Донецька. Якщо в цьому буде певна необхідність. У зв'язку із Запорізькою станцією", - сказав Лукашенко.



При цьому Лукашенко використав формулювання московської пропаганди на позначення окупованих регіонів України, яка називає їх "звільненими".



За його словами, "Росатом" уже запропонував варіанти. "Я не хочу публічно говорити про фінанси. У нас є варіанти, я скажу вам про це. Якщо буде рішення, ми відразу почнемо новий енергоблок або нову станцію ставити", - сказав він.



Путін відповів, що "фінансування - не проблема. Якщо є споживач, який візьме електроенергію і оплатить необхідний тариф, це зовсім не проблема."



Білорусь - союзник Москви



Пропозиція підкреслила близькі стосунки між путіним і Лукашенком, незважаючи на спроби США пропонувати білоруському диктатору стимули для звільнення політв'язнів і поліпшення відносин із Заходом.



Білорусь є близьким союзником Москви і підтримала війну РФ в Україні, включно з наданням території для вторгнення російських військ у 2022 році.



Для українців Білорусь є ворожою країною, проте ставлення до неї трохи краще, ніж до Росії.



Білорусь не має безпосереднього кордону з жодним з окупованих Росією районів України. Єдина АЕС у Білорусі розташована на заході країни біля кордону з Литвою. Білорусь хотіла продавати електроенергію з цієї станції в ЄС, проте її відмовилися купувати.

