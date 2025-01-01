Під час зустрічі з Трампом Зеленський просив ракети Tomahawk

Під час зустрічі на полях сесії Генасамблеї ООН український президент Володимир Зеленський попросив в американського лідера Дональда Трампа надати Україні далекобійні ракети Tomahawk.

Про це пише Telegraph із посиланням на джерела, повідомляє Громадське.

Раніше в інтерв’ю для Axios після зустрічі з Трампом Зеленський розповів, що сказав американському президентові про «одну річ», якої потребує Україна. У відповідь той сказав, що «ми працюватимемо над цим».

Ще торік восени, до переобрання Трампа, New York Times із посиланням на високопосадовців США писало, що Зеленський у секретній частині свого Плану перемоги запросив у союзників далекобійні ракети Tomahawk. Однак тоді один зі співрозмовників видання сказав, що це «абсолютно нездійсненна вимога».

Через цей витік у медіа український президент обурювався, заявивши, що «це означає, що між партнерами немає нічого конфіденційного».

Уже цьогоріч у липні Washington Post стверджувало, що Трамп розглядав можливість надання Україні Tomahawk, однак поки що вирішив не робити цього.

Тим часом в українській розвідці попереджали, що, навіть якщо Київ отримає ці ракети, їх буде складно розгорнути, адже Україна не має стратегічних літаків, із яких їх запускають.

Ракети Tomahawk мають дальність дії 1500 миль (понад 2400 км) та вагу боєголовки в 450 кг, що перевищує показники будь-якої іншої зброї, яку Україна отримувала від союзників.

