У Луцьку на мосту зіштовхнулись три автівки
Сьогодні, 16:20
У Луцьку сталася ДТП за участю трьох автомобілів.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сьогодні на шляхопроводі проспекту Соборності патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду.
Інспектори з’ясували, що водій Mercedes-Benz не вибрав безпечної швидкості та дистанції, внаслідок чого допустив зіткнення з автомобілем Ford Fiesta. Від удару цей транспортний засіб по інерції в’їхав у Polestar, що рухався попереду.
У результаті автопригоди всі автомобілі отримали механічні пошкодження.
На кермувальника Mercedes-Benz патрульні склали протокол за ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.
