У Луцьку на мосту зіштовхнулись три автівки

У Луцьку на мосту зіштовхнулись три автівки
У Луцьку сталася ДТП за участю трьох автомобілів.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Сьогодні на шляхопроводі проспекту Соборності патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду.

Інспектори з’ясували, що водій Mercedes-Benz не вибрав безпечної швидкості та дистанції, внаслідок чого допустив зіткнення з автомобілем Ford Fiesta. Від удару цей транспортний засіб по інерції в’їхав у Polestar, що рухався попереду.

У результаті автопригоди всі автомобілі отримали механічні пошкодження.
У Луцьку на мосту зіштовхнулись три автівки

На кермувальника Mercedes-Benz патрульні склали протокол за ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.
У Луцьку на мосту зіштовхнулись три автівки

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Гормональна спіраль: ефективний засіб контрацепції
Сьогодні, 16:45
На Волині - метеорологічна осінь: літо тривало на 2 тижні довше
Сьогодні, 16:28
У Луцьку на мосту зіштовхнулись три автівки
Сьогодні, 16:20
Під час зустрічі з Трампом Зеленський просив ракети Tomahawk
Сьогодні, 16:04
Двом родинам полеглих воїнів з Волині вручили ордени «За мужність» ІІІ ступеня
Сьогодні, 15:52
Медіа
відео
1/8