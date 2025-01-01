У Луцьку на мосту зіштовхнулись три автівки

У Луцьку сталася ДТП за участю трьох автомобілів.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Сьогодні на шляхопроводі проспекту Соборності патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду.Інспектори з’ясували, що водій Mercedes-Benz не вибрав безпечної швидкості та дистанції, внаслідок чого допустив зіткнення з автомобілем Ford Fiesta. Від удару цей транспортний засіб по інерції в’їхав у Polestar, що рухався попереду.У результаті автопригоди всі автомобілі отримали механічні пошкодження.На кермувальника Mercedes-Benz патрульні склали протокол за ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.