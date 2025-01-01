Двом родинам полеглих воїнів з Волині вручили ордени «За мужність» ІІІ ступеня

Володимира Мельника та Романа Куяви.



Біля алеї героїв рідним загиблих воїнів вручили державні нагороди, присвоєні згідно з Указом президента України від 23 липня 2025 року, пише



За особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку орденами "За мужність" ІІІ ступеня посмертно відзначили загиблих бійців Романа Куяву із села Хотешів та Володимира Мельника із Камінь-Каширського.



Обидва військовослужбовці загинули на Донеччині.



Що відомо про Романа Куяву та Володимира Мельника



Життя 32-річного бійця Романа Куяви обірвалося внаслідок мінометного обстрілу в Донецькій області 6 серпня 2024 року.



45-річний воїн Володимир Мельник загинув 29 квітня 2025 року в Донецькій області.



