Двом родинам полеглих воїнів з Волині вручили ордени «За мужність» ІІІ ступеня

Двом родинам полеглих воїнів з Волині вручили ордени «За мужність» ІІІ ступеня
У Камінь-Каширській громаді вручили державні нагороди родинам полеглих воїнів Володимира Мельника та Романа Куяви.

Біля алеї героїв рідним загиблих воїнів вручили державні нагороди, присвоєні згідно з Указом президента України від 23 липня 2025 року, пише Суспільне.

За особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку орденами "За мужність" ІІІ ступеня посмертно відзначили загиблих бійців Романа Куяву із села Хотешів та Володимира Мельника із Камінь-Каширського.

Обидва військовослужбовці загинули на Донеччині.

Що відомо про Романа Куяву та Володимира Мельника
Двом родинам полеглих воїнів з Волині вручили ордени «За мужність» ІІІ ступеня

Життя 32-річного бійця Романа Куяви обірвалося внаслідок мінометного обстрілу в Донецькій області 6 серпня 2024 року.
Двом родинам полеглих воїнів з Волині вручили ордени «За мужність» ІІІ ступеня

45-річний воїн Володимир Мельник загинув 29 квітня 2025 року в Донецькій області.
Двом родинам полеглих воїнів з Волині вручили ордени «За мужність» ІІІ ступеня
Двом родинам полеглих воїнів з Волині вручили ордени «За мужність» ІІІ ступеня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Герой, Волинь, загиблий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Під час зустрічі з Трампом Зеленський просив ракети Tomahawk
Сьогодні, 16:04
Двом родинам полеглих воїнів з Волині вручили ордени «За мужність» ІІІ ступеня
Сьогодні, 15:52
Лукашенко хоче постачати електроенергію в окуповані росією регіони України
Сьогодні, 15:13
Наводив дрони, щоб знеструмити Київ: викрили працівника «Укренерго», який передавав в рф дані
Сьогодні, 14:34
Один з під’їздів повністю зруйнований через обстріл рф: у Луцьку за 9 мільйонів демонтують частину багатоповерхівки
Сьогодні, 14:04
Медіа
відео
1/8