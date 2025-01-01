Двом родинам полеглих воїнів з Волині вручили ордени «За мужність» ІІІ ступеня
Сьогодні, 15:52
У Камінь-Каширській громаді вручили державні нагороди родинам полеглих воїнів Володимира Мельника та Романа Куяви.
Біля алеї героїв рідним загиблих воїнів вручили державні нагороди, присвоєні згідно з Указом президента України від 23 липня 2025 року, пише Суспільне.
За особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку орденами "За мужність" ІІІ ступеня посмертно відзначили загиблих бійців Романа Куяву із села Хотешів та Володимира Мельника із Камінь-Каширського.
Обидва військовослужбовці загинули на Донеччині.
Що відомо про Романа Куяву та Володимира Мельника
Життя 32-річного бійця Романа Куяви обірвалося внаслідок мінометного обстрілу в Донецькій області 6 серпня 2024 року.
45-річний воїн Володимир Мельник загинув 29 квітня 2025 року в Донецькій області.
