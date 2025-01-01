На Волині - метеорологічна осінь: літо тривало на 2 тижні довше

На Волині - метеорологічна осінь: літо тривало на 2 тижні довше
На Волині розпочалася метеорологічна осінь, зокрема до Луцька вона завітала на 2 тижні пізніше за середньобагаторічні показники.

Про це 26 вересня повідомили в обласному центрі з гідрометеорології, пише Суспільне.

За даними спостережень метеостанції, сталий перехід середньодобової температури повітря у Луцьку відбувся 23 вересня, оскільки середньодобова температура повітря опустилася нижче +15° і надалі трималася на нижчому рівні. Це знаменувало початок метеорологічної осені.

Метеорологічне літо, яке почалось по області 30-31 травня і тривало 115-116 днів, закінчилось. Його тривалість перевищила середні багаторічні показники майже на два тижні.

Найраніше за всі роки спостережень метеорологічна осінь розпочалася в 1981 році — 22 серпня, а найпізніше — 1 жовтня 2023 року. У Волинському обласному гідрометеоцентрі спостереження на метеостанції Луцька ведуться із 1947 року.

