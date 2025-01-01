Гормональна спіраль: ефективний засіб контрацепції

Серед контрацептивів, які мають високу ефективність, варто назвати внутрішньоматкову спіраль, яку встановлюють на декілька років. Рівень захисту від вагітності такого засобу досягає 99 %, але вводити спіраль в порожнину матки повинен тільки лікар.

Як негормональна, так і гормональна спіраль не захищають жінку від венеричних хвороб, про що теж варто пам’ятати й користуватися додатково ще й презервативами, які такий захист забезпечують. Звернутися до гінеколога краще в клініку Оксфорд Медікал, де працюють спеціалісти з багаторічним досвідом роботи.

У чому особливості гормональної спіралі


Такий контрацептив не лише запобігає вагітності, а й допомагає в лікуванні деяких хвороб статевої системи. Особливість у тому, що в ній міститься доза гормонального препарату, порції якого періодично виділяються і потрапляють прямо в маткову порожнину. В результаті овуляція пригнічується, а функції сперматозоїдів порушуються, тому зачаття не відбувається.

Серед переваг варто назвати такі:

  • висока ефективність;

  • стабільний захист у будь-який день циклу протягом кількох років;

  • покращення фізичного стану жінки, зокрема зниження болю в менструальні дні;

  • можливість користуватися навіть у період грудного вигодовування.

    • Одразу після встановлення до спіралі потрібно звикнути, а з часом вона вже й не відчувається в тілі, тому ніяк не заважає вести звичний спосіб життя. Також потрібно регулярно відвідувати гінеколога з профілактичною метою та звертатися до нього одразу, якщо виникне дискомфорт.

    Особливості підготовки до введення гормональної спіралі


    Перш ніж поставити спіраль лікар має провести обстеження та переконатися, що у пацієнтки відсутні протипоказання. Якщо все в порядку, процедуру проводять на 3 або 4 день циклу, коли матка розширена.

    Протягом 2–3 днів до цього потрібно уникати статевих контактів, не проводити спринцювання і не використовувати вагінальні свічки та інші подібні препарати.

    Аби переконатися, що вам можна встановлювати гормональну спіраль, записуйтеся на консультацію до гінеколога у клініку Oxford Medical і проходьте всі необхідні обстеження на місці. Дзвоніть у контакт-центр або залишіть свої дані на сайті й менеджер вам зателефонує, щоб вибрати зручний час для зустрічі з лікарем.

    Теги: Гормональна спіраль, контрацепція
