Гормональна спіраль: ефективний засіб контрацепції
Сьогодні, 16:45
Серед контрацептивів, які мають високу ефективність, варто назвати внутрішньоматкову спіраль, яку встановлюють на декілька років. Рівень захисту від вагітності такого засобу досягає 99 %, але вводити спіраль в порожнину матки повинен тільки лікар.
Як негормональна, так і гормональна спіраль не захищають жінку від венеричних хвороб, про що теж варто пам’ятати й користуватися додатково ще й презервативами, які такий захист забезпечують. Звернутися до гінеколога краще в клініку Оксфорд Медікал, де працюють спеціалісти з багаторічним досвідом роботи.
Такий контрацептив не лише запобігає вагітності, а й допомагає в лікуванні деяких хвороб статевої системи. Особливість у тому, що в ній міститься доза гормонального препарату, порції якого періодично виділяються і потрапляють прямо в маткову порожнину. В результаті овуляція пригнічується, а функції сперматозоїдів порушуються, тому зачаття не відбувається.
Серед переваг варто назвати такі:
висока ефективність;
стабільний захист у будь-який день циклу протягом кількох років;
покращення фізичного стану жінки, зокрема зниження болю в менструальні дні;
можливість користуватися навіть у період грудного вигодовування.
Одразу після встановлення до спіралі потрібно звикнути, а з часом вона вже й не відчувається в тілі, тому ніяк не заважає вести звичний спосіб життя. Також потрібно регулярно відвідувати гінеколога з профілактичною метою та звертатися до нього одразу, якщо виникне дискомфорт.
Перш ніж поставити спіраль лікар має провести обстеження та переконатися, що у пацієнтки відсутні протипоказання. Якщо все в порядку, процедуру проводять на 3 або 4 день циклу, коли матка розширена.
Протягом 2–3 днів до цього потрібно уникати статевих контактів, не проводити спринцювання і не використовувати вагінальні свічки та інші подібні препарати.
Аби переконатися, що вам можна встановлювати гормональну спіраль, записуйтеся на консультацію до гінеколога у клініку Oxford Medical і проходьте всі необхідні обстеження на місці. Дзвоніть у контакт-центр або залишіть свої дані на сайті й менеджер вам зателефонує, щоб вибрати зручний час для зустрічі з лікарем.
