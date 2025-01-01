На територію України залітали дрони-розвідники з Угорщини

На територію України залітали дрони-розвідники з Угорщини
Українські військові фіксували, як з боку Угорщини на територію країни залітали невідомі дрони.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський за підсумками наради з військовими, пише Громадське.

За попередніми даними, ці дрони були саме угорськими — вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах.

«Доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту», — сказав президент.

На територію України залітали дрони-розвідники з Угорщини

Сьогодні, 18:12
