На територію України залітали дрони-розвідники з Угорщини
Сьогодні, 18:12
Українські військові фіксували, як з боку Угорщини на територію країни залітали невідомі дрони.
Про це розповів президент України Володимир Зеленський за підсумками наради з військовими, пише Громадське.
За попередніми даними, ці дрони були саме угорськими — вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах.
«Доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту», — сказав президент.
Коментарі 0
