Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 27 вересня





Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Луцьк



Невелика хмарність. Без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с.

Вночі заморозки 0-2°, вдень температура 14-16°.



Область



Невелика хмарність. Без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с.

Вночі заморозки 0-3°, вдень температура 12-17°.

Волинські синоптики опублікували прогноз погоди на суботу, 27 вересня. На всій території Волині завтра будуть заморозки.

