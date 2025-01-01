Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 27 вересня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 27 вересня
Волинські синоптики опублікували прогноз погоди на суботу, 27 вересня. На всій території Волині завтра будуть заморозки.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Луцьк

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с.
Вночі заморозки 0-2°, вдень температура 14-16°.

Область

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с.
Вночі заморозки 0-3°, вдень температура 12-17°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, прогноз, Волинь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні загинув Герой з Волині Тарас Солтис
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 27 вересня
Сьогодні, 20:00
Влаштує зупинка по лінії фронту, якщо завтра буде зупинення вогню, - Зеленський про території
Сьогодні, 19:01
На територію України залітали дрони-розвідники з Угорщини
Сьогодні, 18:12
28 вересня перекриють рух на проспекті Волі: як їздитиме громадський транспорт
Сьогодні, 17:06
Медіа
відео
1/8