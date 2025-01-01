Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 27 вересня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики опублікували прогноз погоди на суботу, 27 вересня. На всій території Волині завтра будуть заморозки.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Луцьк
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с.
Вночі заморозки 0-2°, вдень температура 14-16°.
Область
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с.
Вночі заморозки 0-3°, вдень температура 12-17°.
