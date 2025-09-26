Влаштує зупинка по лінії фронту, якщо завтра буде зупинення вогню, - Зеленський про території

Володимир Зеленський заявив, що він не визнає окуповані території за Росією, але якби завтра було припинення вогню, то він би згодився на те, щоб все зупинилось на нинішній лінії фронту, а Україна повертала свої землі пізніше і дипломатичним шляхом.



Про це Зеленський сказав в інтерв’ю Axios, пише



Журналіст запитав, на які територіальні поступки задля миру готовий піти Зеленський.



"Ні, ми ніколи не визнаємо окуповані території як території Росії. Ми не можемо цього зробити", - сказав Зеленський.



Журналіст на це зауважив, що він питав не про визнання, а про те, чи погодиться Зеленський сказати: "От кордон був тут, а тепер він тут, що я можу зробити?"



Президент на це відповів: "Якщо ми подивимося на сьогоднішню ситуацію і завтра буде припинення вогню і всі розуміють, що в нас немає сили, щоб повернути ці території назад, то ми готові говорити про це. Ми готові повернути це назад колись у майбутньому дипломатичним шляхом, а не збройним. І я думаю, що це гарний компроміс для кожного".



Він додав, що це означає, що "ми маємо вирішувати такі речі шляхом діалогу і з меншими втратами".



Нещодавно президент США Дональд Трамп несподівано заявив, що Україна зможе повернути всі території і, "може, навіть піти далі".



До цього він багато разів говорив, що Україні доведеться поступитися територіями.



Президент України Володимир Зеленський назвав зміну риторики Трампа дуже позитивним сигналом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українизаявив, що він не визнає окуповані території за Росією, але якби завтра було припинення вогню, то він би згодився на те, щоб все зупинилось на нинішній лінії фронту, а Україна повертала свої землі пізніше і дипломатичним шляхом.Про це Зеленський сказав в інтерв’ю Axios, пише Українська правда Журналіст запитав, на які територіальні поступки задля миру готовий піти Зеленський."Ні, ми ніколи не визнаємо окуповані території як території Росії. Ми не можемо цього зробити", - сказав Зеленський.Журналіст на це зауважив, що він питав не про визнання, а про те, чи погодиться Зеленський сказати: "От кордон був тут, а тепер він тут, що я можу зробити?"Президент на це відповів: "Якщо ми подивимося на сьогоднішню ситуацію і завтра буде припинення вогню і всі розуміють, що в нас немає сили, щоб повернути ці території назад, то ми готові говорити про це. Ми готові повернути це назад колись у майбутньому дипломатичним шляхом, а не збройним. І я думаю, що це гарний компроміс для кожного".Він додав, що це означає, що "ми маємо вирішувати такі речі шляхом діалогу і з меншими втратами".Нещодавно президент СШАнесподівано заявив, що Україна зможе повернути всі території і, "може, навіть піти далі".До цього він багато разів говорив, що Україні доведеться поступитися територіями.Президент України Володимир Зеленський назвав зміну риторики Трампа дуже позитивним сигналом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію