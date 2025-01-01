28 вересня перекриють рух на проспекті Волі: як їздитиме громадський транспорт





Про це 26 вересня попередили в Луцькій міській раді, пише



Які маршрутки змінять маршрут



Маршрут №1



Завод "Мотор"» – Надрічна (цегельний завод) їхатиме у прямому та зворотному напрямку: Ківерцівська, Захисників України, Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, Винниченка, Словацького, Богдана Хмельницького (Паркова), Глушець, Архітектора Метельницького, Дубнівська, Садовського, Надрічна.



Маршрут №2



Залізничний вокзал – Конякіна — у прямому та зворотному напрямку: Президента Грушевського, Винниченка, Словацького, Богдана Хмельницького (Паркова), Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Карпенка- Карого, Конякіна.



Маршрут №10



Промислова — (Академія рекреаційних технологій і права) — Потебні — у прямому напрямку: с.Рованці, Потебні, Грабовського, Івана Газюка, Климчука Сергія, Ярослава Мудрого, Гнідавська, Данила Галицького, Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Захисників України, Конякіна, Промислова. У зворотному напрямку без змін.



Маршрут №12



Яремчука Назарія – Окружна їхатиме у прямому та зворотному напрямку: Окружна, Климчука Сергія, Ярослава Мудрого, Європейська, Львівська, Червоного Хреста, Ковельська (Паркова, Словацького, Богдана Хмельницького), Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Захисників України, Конякіна, Корсака Івана, Яремчука Назарія.



Маршрут №25



Корсака Івана – с. Великий Омеляник рухатиметься у прямому напрямку без змін. У зворотному напрямку: Корсака Івана, Конякіна, Захисників України, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Словацького, Богдана Хмельницького, Ковельська,Червоного Хреста, Володимирська.



Маршрут №30



с. Богушівка – Корсака Івана — у прямому напрямку: Володимирська, Червоного Хреста, Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Захисників України, Конякіна, Корсака Івана. У зворотному напрямку без змін.



Маршрут №31



ТЦ "Слон" — с. Боголюби (Медичний центр “Боголюби”) — у прямому та зворотному напрямку: с. Боголюби (Медичний центр “Боголюби”), Ковельська, Шевченка, Словацького, Винниченка, Василя Мойсея, Шопена, Волі, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Захисників України, Кравчука.



Рух тролейбусів у зв'язку із перекриттям



Маршрут № 1 — у прямому напрямку з вул.Окружної через вул. Глушець – вул. Архітектора Метельницького – вул.Авторемонтна – далі по маршруту. У зворотному напрямку — без змін.



Маршрут № 2 — у прямому напрямку — без змін. У зворотному напрямку Відродження — Рівненська - Дубнівська - Архітектора Метельницького — Глушець — Паркова — далі по маршруту.



Маршрут № 3 — у прямому напрямку через вул. Ковельську – вул. Глушець – вул. Архітектора Метельницького – вул.Авторемонтну – далі по маршруту. У зворотному напрямку — Рівненська — Дубнівська - Архітектора Метельницького — Глушець — Паркова — далі по маршруту.



Маршрути № 4 та № 4-А — без змін.



Маршрут № 5 — у прямому напрямку Дубнівська — Архітектора Метельницького — Глушець — Паркова — далі по маршруту. У зворотному напрямку — через вул. Захисників України – пр. Відродження – вул. Рівненську – вул. Дубнівську.



Маршрут № 12 — без змін.



Маршрут № 15 — у прямому напрямку без змін. У зворотному напрямку пр.Відродження — вул.Рівненська — вул.Дубнівська — вул. Архітектора Метельницького — Глушець — Паркова — далі по маршруту.



Маршрут № 15-А — (тролейбуси з автономним ходом) — від зупинки “Обласна дитяча лікарня” по пр.Молоді, пр.Соборності, пр.Перемоги, вул.Винниченка до зупинки “Драмтеатр”, далі по вул.Богдана Хмельницького, вул.Ковельська, вул.Глушець, вул.Архітектора Метельницького, Авторемонтна далі по маршруту.

