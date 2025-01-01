На війні загинув Герой з Волині Тарас Солтис

На війні загинув Захисник з Волині Солтис Тарас Миколайович.

Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.

Життя радіотелефоніста обірвалося 21 вересня 2025 року внаслідок вогневого ураження в районі н.п. Степногірськ Запорізької області.
Прощання із Захисником відбудеться у суботу, 27 вересня, за наступним порядком:

11:30 – служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
12:30 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Поховають бійця на Алеї Героїв міського кладовища.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

Теги: Смерть воїна, загинув Герой, втрата
