На війні загинув Герой з Волині Тарас Солтис

Солтис Тарас Миколайович.



Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.



Життя радіотелефоніста обірвалося 21 вересня 2025 року внаслідок вогневого ураження в районі н.п. Степногірськ Запорізької області.





Прощання із Захисником відбудеться у суботу, 27 вересня, за наступним порядком:



11:30 – служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;

12:30 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.

Поховають бійця на Алеї Героїв міського кладовища.



Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

