Колишню головну освітянку Волині підозрюють в розтраті коштів

Людмилу Плахотну підозрюють в привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.



Про це повідомили 26 вересня в Нацполіції України. Телефоном Людмила Плахотна підтвердила



За даними правоохоронців, у листопаді–грудні 2022 року управління освіти закупило для облаштування укриттів у закладах освіти області 143 комплекти телевізійного та аудіовізуального обладнання. На це з бюджету за договорами з двома постачальниками було витрачено понад 25,4 млн грн.



Як встановила експертиза, вартість цього обладнання була значно завищена. Різниця між реальною ринковою ціною та сплаченою управлінням склала понад 7,5 млн грн.



Під час обшуків у колишньої очільниці управління вилучили мобільний телефон і направили його на експертизу.

