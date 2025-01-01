iPhone 17 Pro Max – смартфон для тих, хто прагне максимуму





Дисплей iPhone 17 Pro Max – максимум якості зображення

Apple вкотре підняла планку якості екранів. Новий Super Retina XDR із частотою оновлення 120 Гц дарує неймовірну плавність скролу, яскравість до 2000 ніт для кращої видимості під прямим сонцем та підтримку HDR10. Завдяки вдосконаленню технології Always-On Display ви завжди бачите час, повідомлення та віджети без потреби активувати екран. Серед ключових переваг нового дисплея:



реалістична передача кольорів, максимально близька до природної;

високий рівень контрастності й глибокий чорний колір;

захист Ceramic Shield нового покоління – підвищена стійкість до подряпин.

Ще однією важливою перевагою є інтелектуальне регулювання яскравості та кольорової температури завдяки True Tone.Внаслідок цього зменшується навантаження на очі, а досвід користування телефоном залишається комфортним навіть у темний час доби.



Дисплей підтримує технологію адаптивної частоти, тому смартфон економить енергію, коли не потрібна висока герцовка.



Камера – професійна зйомка у смартфоні

iPhone 17 Pro Max, представлений на

Оновлена система Smart HDR та підтримка формату ProRAW дозволяють навіть у складних умовах знімати фото та відео професійного рівня. Серед інших переваг нової камери варто зазначити:



удосконалений нічний режим для чистих і деталізованих кадрів;

кінематографічний режим відео 4K – глибина різкості та плавне переключення фокусу;

фронтальна камера TrueDepth з автофокусом – ідеальні селфі та відеодзвінки.

Окрім цього, користувач отримує можливість знімати у форматі ProRes та миттєво редагувати контент без втрати якості. Нові алгоритми машинного навчання ще точніше розпізнають сцени та обличчя, забезпечуючи природні кольори та ідеальний баланс білого.



Продуктивність – новий рівень швидкості

Серцем нового iPhone 17 Pro Max є процесор A19 Bionic із 6-ядерною архітектурою та графічним прискорювачем нового покоління. Саме він робить запуск додатків миттєвим та дозволяє підтримувати плавну роботу в режимі багатозадачності чи під час запуску найпотужніших ігор та AR-додатків.



Смартфон отримав ще більше оперативної пам’яті та швидкісне сховище NVMe, що дозволяє зберігати великі фото й відео та миттєво до них звертатися.



А новий модуль Neural Engine із 32 ядрами забезпечує до 40% приросту в задачах штучного інтелекту.



Автономність – день і більше без підзарядки

Акумулятор iPhone 17 Pro Max також отримав суттєвий апгрейд. Час автономної роботи зріс навіть в умовах активного користування. Підтримуються швидка та бездротова зарядки MagSafe, а також режим оптимізації заряду для збереження ресурсу батареї.



То чи варто оновлюватись?

iPhone 17 Pro Max – це не просто смартфон, а універсальний інструмент для роботи, творчості та розваг. Він поєднує в собі найкраще від Apple: дисплей преміум-класу, професійну камеру, потужний процесор і тривалу автономність. Якщо ви шукаєте пристрій, здатний дати максимум – ця модель створена саме для вас.



