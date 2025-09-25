Дід і зграя собак тероризують Ковель: люди бояться виходити на вулицю





Авторка відео Ольга стверджує, що такі напади відбуваються не вперше. За її словами, зграю «очолює» літній чоловік, який нібито свідомо нацьковує собак на людей, передає



«м. Ковель 25.09.2025. Собаки здорові з дідом ходять по місту. Дід травить їх на людей…»



У коментарях місцеві мешканці розповідають власні історії:



«На мене 15 собак напали з тим дідом, рвали куртку, а він палкою бив».



Для журналістів ВСН пані Ольга дала коментар, в якому розповіла, що вчорашній інцидент з нею трапився вперше, до цього вона про подібне лише чула. Але навіть цього було достатньо, аби зрозуміти серйозність ситуації.



«До вчорашнього дня я лише на просторах інтернету бачила, що дорослі чи діти говорять про цього дідуся. А вчора стала його жертвою.



Натравив він на мене тих собак чи ні, не можу сказати напевне, але собаки кинулись на мене. А він коли проходив повз мене сказав, що наступного разу буду знати як знімати на відео».



Люди налякані, кажуть, що вже десятки разів скаржилися до поліції, але реакції не бачать.



«У поліції вже 30 заяв на цього дідуся, але ніхто не реагує, мовляв у нього “жовта карточка”», — стверджують ковельчани.



Наразі офіційного підтвердження від поліції про кількість скарг немає, проте мешканці Ковеля закликають правоохоронців і владу втрутитися у ситуацію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У соцмережах шириться відео, на якому жінка тікає від зграї агресивних собак та чоловіка. Ролик з’явився 25 вересня у TikTok і набирає коментарі, у яких люди діляться своїм досвідом зустрічі з цим дідусем та його собаками.Авторка відеостверджує, що такі напади відбуваються не вперше. За її словами, зграю «очолює» літній чоловік, який нібито свідомо нацьковує собак на людей, передає ВСН «м. Ковель 25.09.2025. Собаки здорові з дідом ходять по місту. Дід травить їх на людей…»У коментарях місцеві мешканці розповідають власні історії:«На мене 15 собак напали з тим дідом, рвали куртку, а він палкою бив».Для журналістів ВСН пані Ольга дала коментар, в якому розповіла, що вчорашній інцидент з нею трапився вперше, до цього вона про подібне лише чула. Але навіть цього було достатньо, аби зрозуміти серйозність ситуації.«До вчорашнього дня я лише на просторах інтернету бачила, що дорослі чи діти говорять про цього дідуся. А вчора стала його жертвою.Натравив він на мене тих собак чи ні, не можу сказати напевне, але собаки кинулись на мене. А він коли проходив повз мене сказав, що наступного разу буду знати як знімати на відео».Люди налякані, кажуть, що вже десятки разів скаржилися до поліції, але реакції не бачать.«У поліції вже 30 заяв на цього дідуся, але ніхто не реагує, мовляв у нього “жовта карточка”», — стверджують ковельчани.Наразі офіційного підтвердження від поліції про кількість скарг немає, проте мешканці Ковеля закликають правоохоронців і владу втрутитися у ситуацію.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію