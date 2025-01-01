На Волині гектар землі став яблуком розбрату

На Волині, у селі Квасів, розгорівся конфлікт за гектар землі.стверджує: понад 25 років доглядала ділянку, вирощувала врожаї та платила податки. Та несподівано з’явився чоловік, який запевняє, що ця земля належить йому. Мирно домовитись не вийшло, тож справа потрапила до суду.Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».Спершу Горохівський районний суд став на бік жінки. Усі свідки підтвердили, що землю багато років обробляла саме вона, та представники іншої сторони подалися в апеляцію.«Рішення пройшло сесію. Потім Лаць виготовив відповідні документи на цю земельну ділянку – був присвоєний кадастровий номер земельній ділянці. Відповідно, на наступній сесії у 2021 році ми цю земельну ділянку передали в приватну власність. Здійснювати ревізію права власності конкретно по, ми вважаємо протиправним, тому що Лаць скористався своїм правом на приватизацію і взаконив цю земельну ділянку», – каже представник Горохівської міської радиАдвокатка чоловіказапевняє: пані Любов не має ніяких прав на цю ділянку, бо не приватизувала її. Цю версію підтримує і представник міськради.«Позивачка не зверталася до Горохівського районного суду про надання дозволу на приватизацію даних земельних ділянок. Тому вважати, що дані земельні ділянки належать їй без правоустановчих належних документів не можна.», – зазначила Степанюк.Адвокат волинянки своєю чергою вважає, що рішення суду першої інстанції справедливе. Мовляв, всі обставини та слова свідків вказують на те, що земля повинна належати їй.«Я вважаю, що рішення Горохівського районного суду є законно правильним та справедливим. Взято до уваги усі обставини в справі, заслухано свідків на підтвердження права користування та володіння земельною ділянкою», – наголошуєЗаслухавши обидві сторони, колегія суддів апеляції ухвалила задовольнити позов чоловіка й анулювати рішення Горохівського суду. Проте пані Любов в розпачі, адже переконана: ця земля її по праву. Але попри рішення суду не в її користь, жінка каже, буде й далі боротись за землю і відстоювати свою правду.