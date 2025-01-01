У 23 роки пішла захищати країну: історія медикині 100 бригади з Волині
Сьогодні, 22:44
Юлія служить санітарною інструкторкою медичного пункту 1 механізованого батальйону 100 окремої механізованої бригади з Волині. До повномасштабного вторгнення дівчина працювала асистенткою стоматолога, паралельно навчаючись в університеті. Закінчивши четвертий курс, 23-річна Юлія зібрала документи та у липні 2022 року стала військовослужбовицею.
Історію військовослужбовиці 26 вересня розповіли в пресцентрі бригади.
"Рідні до останнього моменту нічого не знали про моє рішення йти захищати країну. Коли вони про це дізналися, то були в шоці, але все ж підтримали мене", — пригадує дівчина.
Понад два роки Юлія служить санітарною інструкторкою медичного пункту. З її слів, робота медичного працівника, тим паче в зоні активних бойових дій, вимагає максимальної концентрації. Адже від цього залежить життя бійців.
"Був випадок, коли ми дистанційно надавали допомогу пораненому побратиму. Евакуювати його з поля бою на той момент було неможливо через масовані обстріли. Але попри все, ми таки зуміли його врятувати. Це моменти, які важко передати словами: ти хвилюєшся за людину, допомагаєш їй вижити, і, зрештою, все вдається", — говорить медикиня.
За словами Юлії, нині її розрада та мотивація — це рідні, які підтримують, не дають впадати у відчай та чекають вдома.
"Насправді, всі вже втомилися. Кожен з тих, хто зараз на "бойових", хоче будувати плани на майбутнє, але війна вносить свої корективи. Тому ми маємо бути сильними, аби скоріше здобути Перемогу та повернутися додому", — каже дівчина
Після повномасштабної війни військовослужбовиця 100 окремої механізованої бригади з Волині Юлія планує створити сім'ю, а ще — залишитися в медицині та відкрити власний реабілітаційний центр для надання допомоги пораненим військовослужбовцям.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Історію військовослужбовиці 26 вересня розповіли в пресцентрі бригади.
"Рідні до останнього моменту нічого не знали про моє рішення йти захищати країну. Коли вони про це дізналися, то були в шоці, але все ж підтримали мене", — пригадує дівчина.
Понад два роки Юлія служить санітарною інструкторкою медичного пункту. З її слів, робота медичного працівника, тим паче в зоні активних бойових дій, вимагає максимальної концентрації. Адже від цього залежить життя бійців.
"Був випадок, коли ми дистанційно надавали допомогу пораненому побратиму. Евакуювати його з поля бою на той момент було неможливо через масовані обстріли. Але попри все, ми таки зуміли його врятувати. Це моменти, які важко передати словами: ти хвилюєшся за людину, допомагаєш їй вижити, і, зрештою, все вдається", — говорить медикиня.
За словами Юлії, нині її розрада та мотивація — це рідні, які підтримують, не дають впадати у відчай та чекають вдома.
"Насправді, всі вже втомилися. Кожен з тих, хто зараз на "бойових", хоче будувати плани на майбутнє, але війна вносить свої корективи. Тому ми маємо бути сильними, аби скоріше здобути Перемогу та повернутися додому", — каже дівчина
Після повномасштабної війни військовослужбовиця 100 окремої механізованої бригади з Волині Юлія планує створити сім'ю, а ще — залишитися в медицині та відкрити власний реабілітаційний центр для надання допомоги пораненим військовослужбовцям.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У 23 роки пішла захищати країну: історія медикині 100 бригади з Волині
Сьогодні, 22:44
iPhone 17 Pro Max – смартфон для тих, хто прагне максимуму
Сьогодні, 22:10
На Волині гектар землі став яблуком розбрату
Сьогодні, 21:45