У 23 роки пішла захищати країну: історія медикині 100 бригади з Волині
Юлія служить санітарною інструкторкою медичного пункту 1 механізованого батальйону 100 окремої механізованої бригади з Волині. До повномасштабного вторгнення дівчина працювала асистенткою стоматолога, паралельно навчаючись в університеті. Закінчивши четвертий курс, 23-річна Юлія зібрала документи та у липні 2022 року стала військовослужбовицею.

Історію військовослужбовиці 26 вересня розповіли в пресцентрі бригади.

"Рідні до останнього моменту нічого не знали про моє рішення йти захищати країну. Коли вони про це дізналися, то були в шоці, але все ж підтримали мене", — пригадує дівчина.

Понад два роки Юлія служить санітарною інструкторкою медичного пункту. З її слів, робота медичного працівника, тим паче в зоні активних бойових дій, вимагає максимальної концентрації. Адже від цього залежить життя бійців.

"Був випадок, коли ми дистанційно надавали допомогу пораненому побратиму. Евакуювати його з поля бою на той момент було неможливо через масовані обстріли. Але попри все, ми таки зуміли його врятувати. Це моменти, які важко передати словами: ти хвилюєшся за людину, допомагаєш їй вижити, і, зрештою, все вдається", — говорить медикиня.

За словами Юлії, нині її розрада та мотивація — це рідні, які підтримують, не дають впадати у відчай та чекають вдома.

"Насправді, всі вже втомилися. Кожен з тих, хто зараз на "бойових", хоче будувати плани на майбутнє, але війна вносить свої корективи. Тому ми маємо бути сильними, аби скоріше здобути Перемогу та повернутися додому", — каже дівчина

Після повномасштабної війни військовослужбовиця 100 окремої механізованої бригади з Волині Юлія планує створити сім'ю, а ще — залишитися в медицині та відкрити власний реабілітаційний центр для надання допомоги пораненим військовослужбовцям.

