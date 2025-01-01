Нового голову «Укренерго» звільнили через три місяці після призначення, - ЗМІ

Наглядова рада "Укренерго" звільнила голову компанії Віталія Зайченка. Він обіймав цю посаду лише три місяці.

Про це РБК-Україна повідомили джерела.

За інформацією співрозмовників видання, також у відставку відправили все правління "Укренерго", крім Олексія Брехта. Він стане в.о. голови компанії.

У зв'язку з таким рішенням наглядової ради Міністерство енергетики проводить із нею екстрену нараду.

Віталій Зайченко

Віталій Зайченко почав працювати в "Укренерго" ще в 1990-х роках, поступово пройшовши шлях від інженера до головного диспетчера об'єднаної енергосистеми України, яким став 2015 року.

З початком повномасштабної війни з Росією його досвід допоміг перевести енергосистему в ізольований режим, а потім успішно синхронізувати її з європейською мережею ENTSO-E.

Спільно з командою диспетчерів він забезпечив стабільне управління енергосистемою України в умовах масованих ракетних ударів РФ по об'єктах генерації та лініях електропередачі.

