Нового голову «Укренерго» звільнили через три місяці після призначення, - ЗМІ

Віталія Зайченка. Він обіймав цю посаду лише три місяці.



Про це



За інформацією співрозмовників видання, також у відставку відправили все правління "Укренерго", крім Олексія Брехта. Він стане в.о. голови компанії.



У зв'язку з таким рішенням наглядової ради Міністерство енергетики проводить із нею екстрену нараду.



Віталій Зайченко



Віталій Зайченко почав працювати в "Укренерго" ще в 1990-х роках, поступово пройшовши шлях від інженера до головного диспетчера об'єднаної енергосистеми України, яким став 2015 року.



З початком повномасштабної війни з Росією його досвід допоміг перевести енергосистему в ізольований режим, а потім успішно синхронізувати її з європейською мережею ENTSO-E.



Спільно з командою диспетчерів він забезпечив стабільне управління енергосистемою України в умовах масованих ракетних ударів РФ по об'єктах генерації та лініях електропередачі.

