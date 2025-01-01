На Волині юнака вдарило струмом на даху потяга: у якому він стані





Як повідомили у поліції Волинської області, інцидент стався увечері 4 жовтня поблизу залізничної станції«Овадне» у Володимирському районі.



16-річний хлопець виліз на дах вагона потяга й отримав сильний удар електричним струмом. Підлітка з опіками доставили до лікарні.



За фактом події слідчі Володимирського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).



Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини події.



У поліції нагадують: наближення до об’єктів підвищеної небезпеки, зокрема залізничних колій, вагонів і ліній електропередач, може мати трагічні наслідки.



Батьків просять не дозволяти дітям гратися поблизу залізниці, а підлітків – робити фото чи відео на вагонах, мостах чи коліях.

