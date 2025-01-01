На війні загинув Герой з Волині Руслан Барщевський
Сьогодні, 21:15
Під час виконання бойового завдання, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України, загинув захисник із села Шистів Зимнівської громади Руслан Васильович Барщевський, 1980 року народження.
Про це повідомив голова Зимнівської громади В'ячеслав Католик.
Штаб-сержант Руслан Барщевський віддано служив у лавах Збройних сил України, був справжнім воїном, який до останнього подиху стояв за свободу своєї держави, за мир і безпеку кожного з нас. Його життя обірвалося 3 жовтня 2025 року поблизу населеного пункту Старі Вирки Сумської області під час виконання бойового завдання.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого.
