У місті на Волині — автопробіг та акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти
Сьогодні, 22:12
5 жовтня у Володимирі відбулися автопробіг та мирна акція на підтримку військовополонених і зниклих безвісти захисників України.
Захід організувала громадська організація "44700", аби привернути увагу до долі захисників, які досі перебувають у неволі, та підтримати їхні родини, розповіла Суспільному одна з організаторок Анна Єргєєва.
З її слів, місцеві мешканці на такі акції у Володимирі приходять частіше і не бояться говорити про рідних, які перебувають у полоні або зникли безвісти.
"Кожен, хто тут, стоїть за когось, кого любить. Тобто, це місце боротьби за полонених. Об'єднавшись, взявшись за руки і стоячи один біля одного, ми здатні підтримати. І рідні вже не відчувають себе сам на сам з цим болем", — сказала Анна Єргєєва.
Колона автомобілів із прапорами України та мотоциклів стартувала о 12:00 з вулиці Луцької.
Маршрут пролягав центральними вулицями Володимира: Луцькою, Ковельською, кільцем на виїзді з міста, після чого учасники повернулися до центру.
Завершився автопробіг на перехресті вулиць Драгоманова і Ковельської, де відбулася мирна акція.
Учасники тримали плакати з написами "Поверніть наших героїв", "Вони чекають на свободу".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Захід організувала громадська організація "44700", аби привернути увагу до долі захисників, які досі перебувають у неволі, та підтримати їхні родини, розповіла Суспільному одна з організаторок Анна Єргєєва.
З її слів, місцеві мешканці на такі акції у Володимирі приходять частіше і не бояться говорити про рідних, які перебувають у полоні або зникли безвісти.
"Кожен, хто тут, стоїть за когось, кого любить. Тобто, це місце боротьби за полонених. Об'єднавшись, взявшись за руки і стоячи один біля одного, ми здатні підтримати. І рідні вже не відчувають себе сам на сам з цим болем", — сказала Анна Єргєєва.
Колона автомобілів із прапорами України та мотоциклів стартувала о 12:00 з вулиці Луцької.
Маршрут пролягав центральними вулицями Володимира: Луцькою, Ковельською, кільцем на виїзді з міста, після чого учасники повернулися до центру.
Завершився автопробіг на перехресті вулиць Драгоманова і Ковельської, де відбулася мирна акція.
Учасники тримали плакати з написами "Поверніть наших героїв", "Вони чекають на свободу".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У місті на Волині — автопробіг та акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти
Сьогодні, 22:12
На війні загинув Герой з Волині Руслан Барщевський
Сьогодні, 21:15
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 6 жовтня
Сьогодні, 20:00
Як працює касовий апарат з POS-терміналом: простими словами
Сьогодні, 19:20