У місті на Волині — автопробіг та акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти





Захід організувала громадська організація "44700", аби привернути увагу до долі захисників, які досі перебувають у неволі, та підтримати їхні родини, розповіла Анна Єргєєва.



З її слів, місцеві мешканці на такі акції у Володимирі приходять частіше і не бояться говорити про рідних, які перебувають у полоні або зникли безвісти.



"Кожен, хто тут, стоїть за когось, кого любить. Тобто, це місце боротьби за полонених. Об'єднавшись, взявшись за руки і стоячи один біля одного, ми здатні підтримати. І рідні вже не відчувають себе сам на сам з цим болем", — сказала Анна Єргєєва.



Колона автомобілів із прапорами України та мотоциклів стартувала о 12:00 з вулиці Луцької.



Маршрут пролягав центральними вулицями Володимира: Луцькою, Ковельською, кільцем на виїзді з міста, після чого учасники повернулися до центру.



Завершився автопробіг на перехресті вулиць Драгоманова і Ковельської, де відбулася мирна акція.



Учасники тримали плакати з написами "Поверніть наших героїв", "Вони чекають на свободу".

5 жовтня у Володимирі відбулися автопробіг та мирна акція на підтримку військовополонених і зниклих безвісти захисників України.

