Чи буде ще бабине літо в Україні у жовтні: прогноз синоптиків





Про це в інтерв'ю для Наталія Птуха.



Як повідомляє синоптикиня, перша декада жовтня в Україні характеризуються прохолодною погодою, з температурними показниками, що загалом відповідають сезонній нормі. Лише у західних регіонах можливе зниження температури нижче середніх значень.



Друга декада місяця також прогнозується в межах кліматичних норм. А от певне підвищення температурних показників ймовірне у період третьої декади жовтня, тобто після 20 числа.



"Усе ще буде уточнюватися. Проте за розрахунками зараз, існує ймовірність, що десь у третій декаді, можливо, будуть трохи вищі значення температури, у порівнянні з тим, які притаманні жовтню. Тобто на кілька градусів вище, ніж кліматична норма", – зазначила експертка з погоди.



Чи варто очікувати похолодання та снігу



В Україні наразі не очікується стійкого похолодання, адже коливання температури - типове явище для жовтня. Осіння нестабільність погоди зумовлює різкі зміни температурних показників.



За словами Наталії Птухи, географічне положення України сприяє як проникненню холодного арктичного повітря, що викликає суттєве зниження температури, так і надходженню теплих повітряних мас із півдня. Таке метеорологічне чергування є характерним для осіннього періоду.



Синоптикиня додала, що наразі очікувати снігопадів на всій території України не варто. Сніг можливий лише у високогірних районах Карпат, що відповідає сезонним кліматичним нормам. В інших регіонах країни можливі лише дощі.



Обсяг опадів у жовтні, за попередніми оцінками, залишатиметься в межах кліматичної норми. Цей місяць характеризується як перехідний, тому можливі як сухі, так і дощові періоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Попри нинішнє похолодання, в Україні у жовтні ще можливі періоди потепління. За даними Укргідрометцентру, середина осені зазвичай характеризується нестабільністю температурного режиму.Про це в інтерв'ю для 24 Каналу розповіла представниця УкргідрометцентруЯк повідомляє синоптикиня, перша декада жовтня в Україні характеризуються прохолодною погодою, з температурними показниками, що загалом відповідають сезонній нормі. Лише у західних регіонах можливе зниження температури нижче середніх значень.Друга декада місяця також прогнозується в межах кліматичних норм. А от певне підвищення температурних показників ймовірне у період третьої декади жовтня, тобто після 20 числа."Усе ще буде уточнюватися. Проте за розрахунками зараз, існує ймовірність, що десь у третій декаді, можливо, будуть трохи вищі значення температури, у порівнянні з тим, які притаманні жовтню. Тобто на кілька градусів вище, ніж кліматична норма", – зазначила експертка з погоди.В Україні наразі не очікується стійкого похолодання, адже коливання температури - типове явище для жовтня. Осіння нестабільність погоди зумовлює різкі зміни температурних показників.За словами Наталії Птухи, географічне положення України сприяє як проникненню холодного арктичного повітря, що викликає суттєве зниження температури, так і надходженню теплих повітряних мас із півдня. Таке метеорологічне чергування є характерним для осіннього періоду.Синоптикиня додала, що наразі очікувати снігопадів на всій території України не варто. Сніг можливий лише у високогірних районах Карпат, що відповідає сезонним кліматичним нормам. В інших регіонах країни можливі лише дощі.Обсяг опадів у жовтні, за попередніми оцінками, залишатиметься в межах кліматичної норми. Цей місяць характеризується як перехідний, тому можливі як сухі, так і дощові періоди.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію