6 жовтня на Волині: гортаючи календар

6 жовтня відзначає день народження головна бібліотекарка відділу юнацької бібліотеки(на фото).Також свято уродин і у журналістоктаІменини сьогодні за церковним календарем відзначають Іван, Макар, Хома.Вітаємо тих, у кого сьогодні свято, та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог!6 жовтня (19 жовтня за юліанським календарем) - день пам'яті святого апостола Фоми, одного з 12 апостолів Христа. Фома був родом із галілейського міста Панеади, простим рибалкою. Одного разу йому довелося почути проповідь Христа, після якої він вирішив кинути свій промисел і вирушити слідом за Ісусом. За вчителем Фома слідував невідступно і став одним із 12 наближених учнів.6 жовтня також відзначають Міжнародний день лікаря.