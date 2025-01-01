Курс валют на 6 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 41,22 (-5 коп.)



Курс євро

1 євро — 48,38 (-12 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,36 (-3 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 6 жовтня. Долар зменшився на 5 коп. Євро впав у вартості на 12 коп. Польський злотий втратив 3 коп.Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.Курс долара1 долар США — 41,22 (-5 коп.)Курс євро1 євро — 48,38 (-12 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 11,36 (-3 коп.)

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію