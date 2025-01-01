Курс валют на 6 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 6 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 6 жовтня. Долар зменшився на 5 коп. Євро впав у вартості на 12 коп. Польський злотий втратив 3 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 41,22 (-5 коп.)

Курс євро
1 євро — 48,38 (-12 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,36 (-3 коп.)

