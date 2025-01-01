У Кременці відкрили Алею пам’яті Героїв на честь чотирьох захисників України





Захід організували у п’ятницю, 3 жовтня, за участі Копачівського сільського голови Олександра Совтиса, священників краю на чолі з отцем Миколою Цариком, міського голови Рожищенської громади Вʼячеслава Поліщука, депутатів, керівників закладів, жителів громади. Про це повідомила газета



У спільній молитві учасники пам’ятного заходу молилися за душі невинно вбитих воїнів, чий подвиг є прикладом великої самопожертви та патріотизму, любові до рідної землі.



На встановлених фотостендах – світлини загиблих воїнів:



Філіпчук Анатолій Святославович. Дата народження: 13 січня 2002 року в селі Кременець, Луцького району, Волинської області. Закінчив школу з відзнакою. У 2017 році вступив до Волинського коледжу Національного університету харчових технологій, навчався за спеціальністю «комп’ютерна інженерія», закінчив у 2021 році.

У 2022 році був мобілізований або підписав контракт на військову службу. Йому було 20 років на момент загибелі. Загинув 20 травня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута (Донецька область). Дата поховання: 23 травня 2022 року. Місце поховання: місцеве кладовище в селі Кременець. Останнє прощання відбулося 24 травня 2022 року в рідному домі в селі Кременець.



Карпець Віталій Борисович. Народився 12 серпня 1972 року у селі Дмитрівка, Рожищенська міська громада. Навчався у школі міста Рожище, пізніше в інтернаті села Головне. Проживав у селі Кременець Копачівської сільської територіальної громади.

На момент загибелі мав військове звання молодший сержант. Загинув 25 березня 2022 року. Похований 31 березня 2022 року. Обставини загибелі: внаслідок артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання у селі Червона Долина (Широківська територіальна громада, Баштанський район, Миколаївська область).



Патіюк Олег Святославович. Дата народження – 1971 рік. Місце проживання: село Кременець, Копачівська громада, Волинська область. Посада: головний спеціаліст відділу земельних відносин Рожищенської міської ради.

Загибель – 28 грудня 2023 року під час обстрілу у Старомайорському, Волноваський район, Донецька область, виконуючи службові обов’язки у зоні бойових дій. Нагорода: посмертно нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.



Луцюк Аркадій Федорович. Дата народження: 4 серпня 1973 року. Місце народження: село Кременець, Луцький район, Волинська область. Освіта / професія: навчався у Кременецькій та Копачівській школах; згодом здобув професію лісника в Маневицькому ПТУ.

Воєнна служба: служив солдатом, мобілізований до захисту в умовах збройної агресії Росії проти України. Дата загибелі: 28 липня 2024 року. Місце загибелі: район населеного пункту Веселе, Покровський район, Донецька область. Похорон відбувся 9 лютого 2025 року в Копачівській громаді, з громадянським вшануванням.

