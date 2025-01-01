Як врятувати троянди від морозів: поради, які допоможуть пережити навіть найхолоднішу зиму





Як підготувати троянди до зими, читайте у матеріалі



Садівники радять вже у серпні–вересні припинити підживлення, щоб рослина не гнала нові пагони. Також з нижньої частини куща треба обрізати листя, щоб уникнути грибкових хвороб. Разом з тим не варто сильно обрізати кущі. Натомість основну обрізання краще робити навесні, залишаючи восени тільки слабкі чи пошкоджені пагони.



Важливо - не вкривати троянди занадто рано. Слід дочекатися стабільних заморозків -5…-7 °C, інакше пагони випріють.



Як укрити троянди, аби вони пережили морози:



Підгортання землею



Насипте навколо основи куща горбок сухої землі чи торфу висотою 20–30 см. Це допоможе захистити кореневу шийку від промерзання.



Укриття ялиновим гіллям або сухим листям



Можна накрити пагони ялиновим лапником чи сухим дубовим листям. За допомогою такого методу ви створите повітряний прошарок та збережете пагони від вимерзання.



Укриття агроволокном



Обгорніть цим матеріалом кущ або поставте каркас і накрийте його тканиною. Важливо, щоб матеріал пропускав повітря. Інакше - троянди можуть випріти.



Дугові укриття



Цей метод підійде для високих кущів чи штамбових троянд. Для цього слід встановити дуги й накрити їх двошаровим агроволокном. Між укриттям і рослиною має бути повітряний прошарок.



Садівники радять не використовуй поліетилен без отворів, бо під ним накопичується волога. Троянди можуть загнити.

