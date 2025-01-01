У Ковелі судили священника УПЦ МП за проведення пішої ходи по території лікарні без дозволу влади

Володимир Шкварок організував вуличний похід прихожан своєї релігійної громади по території центральної районної лікарні, не погодивши це з Ковельською районною військовою адміністрацією, чим порушив громадський порядок та створив перешкоди для вільного руху громадян, вчинивши правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 185-1 КУпАП.



Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду, пише



Піша хода, як зазначається у постанові, відбулася 9 серпня 2025 року об 11-й годині.



Володимир Шкварок в суді провину визнав і пояснив, що церква, де він працює, знаходиться у Ковелі на території лікарні. Дозвіл на проведення пішої ходи не отримував, бо не знав, що на це потрібен дозвіл. Просив суддю суворо не карати, врахувати той факт, що має на утриманні дружину з інвалідністю.



Статтею 185-1 ч. 1 КУпАП встановлено адміністративну відповідальність за порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.



Вина священника повністю доводиться зібраними у справі доказами, доданими до протоколу про адміністративне правопорушення: рапортом чергового поліцейського про подію, заявою та поясненням двох громадян, фото таблицями, повідомленням начальника Ковельської районної військової адміністрації про те, що звернення щодо надання дозволу на проведення масового заходу на території Ковельського МТМО прихожанам храму Святого Великомученика Пантелеймона УПЦ МП не надходило.



Суддя Олексій Шишилін постановив визнати Володимира Шкварка винуватим у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185-1 КУпАП, та накласти на нього адміністративне стягнення у виді попередження, а також стягнути з нього судовий збір на користь держави у розмірі 605,60 гривень.

