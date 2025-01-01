У Ковелі судили священника УПЦ МП за проведення пішої ходи по території лікарні без дозволу влади

У Ковелі судили священника УПЦ МП за проведення пішої ходи по території лікарні без дозволу влади
У Ковелі настоятель Свято-Пантелеймонівської церкви УПЦ МП Володимир Шкварок організував вуличний похід прихожан своєї релігійної громади по території центральної районної лікарні, не погодивши це з Ковельською районною військовою адміністрацією, чим порушив громадський порядок та створив перешкоди для вільного руху громадян, вчинивши правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 185-1 КУпАП.

Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду, пише Ковель Media.

Піша хода, як зазначається у постанові, відбулася 9 серпня 2025 року об 11-й годині.

Володимир Шкварок в суді провину визнав і пояснив, що церква, де він працює, знаходиться у Ковелі на території лікарні. Дозвіл на проведення пішої ходи не отримував, бо не знав, що на це потрібен дозвіл. Просив суддю суворо не карати, врахувати той факт, що має на утриманні дружину з інвалідністю.

Статтею 185-1 ч. 1 КУпАП встановлено адміністративну відповідальність за порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.

Вина священника повністю доводиться зібраними у справі доказами, доданими до протоколу про адміністративне правопорушення: рапортом чергового поліцейського про подію, заявою та поясненням двох громадян, фото таблицями, повідомленням начальника Ковельської районної військової адміністрації про те, що звернення щодо надання дозволу на проведення масового заходу на території Ковельського МТМО прихожанам храму Святого Великомученика Пантелеймона УПЦ МП не надходило.

Суддя Олексій Шишилін постановив визнати Володимира Шкварка винуватим у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185-1 КУпАП, та накласти на нього адміністративне стягнення у виді попередження, а також стягнути з нього судовий збір на користь держави у розмірі 605,60 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, покарання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі судили священника УПЦ МП за проведення пішої ходи по території лікарні без дозволу влади
Сьогодні, 08:20
У Кременці відкрили Алею пам’яті Героїв на честь чотирьох захисників України
Сьогодні, 07:15
Як врятувати троянди від морозів: поради, які допоможуть пережити навіть найхолоднішу зиму
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 6 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Прогноз магнітних бур на 6 жовтня: якою буде сонячна активність
Сьогодні, 01:30
Медіа
відео
1/8