Під час атаки Росії над Львівщиною зафіксували проліт кількох китайських супутників





Такі дані отримав Мілітарний аналізуючи моніторинговий сервіс Heavens Above який відстежує переміщення супутників, пише



Зокрема, над Львовом було зафіксовано проліт супутників серії Yaogan 33: Yaogan 33, Yaogan 33-03 та Yaogan 33-04, які пролетіли загалом 9 разів над регіоном з 00:00 до приблизно 11:30 ранку.



Пізніше, приблизно о 6-й годині ранку, у регіон увійшов оптичний розвідувальний супутник Yaogan 34. Він здійснить 7 витків над регіоном.



Супутники цієї серії розміщуються на низьких орбітах на висоті близько 700 км. Це дозволяє їм робити повний оберт навколо планети приблизно кожні 90 хвилин.



Достеменної інформації про можливості супутників Yaogan 33 небагато. За офіційною китайською позицією, супутники цього типу використовуються для наукових експериментів, досліджень земельних ресурсів, а також запобігання стихійним лихам. Однак вважається, що насправді це військові розвідувальні супутники, які оснащені радаром із синтезованою апертурою (SAR), подібно до супутників ICEYE.



Супутники Yaogan 33 були запущені у 2022–2023 роках та прийшли на заміну розвідувальним супутникам SAR першого покоління Yaogan-1, які запускалися починаючи з 2006 року.



Російсько-китайська співпраця



На початку жовтня 2025 року Служба зовнішньої розвідки зафіксувала факти надання Китаєм Росії даних супутникової розвідки для завдання ракетних ударів по Україні. Зокрема - по об’єктах іноземних інвесторів. У розвідці не розкрили деталей про об’єкти, які були уражені.



Про те, що Китай надає Росії розвідувальну інформацію з власних супутників, яка також використовується у війні проти України, повідомлялося ще в 2024 році. Однак рівень співпраці тоді залишався невідомим.



За даними американської розвідки, Китай надає Росії "усю потрібну розвідувальну інформацію". Вона використовується як у війні проти України, так і для моніторингу розміщення військ НАТО у Європі.



Також відомо, що у 2022 році пов’язана з "ПВК Вагнер" компанія придбала два китайські розвідувальні супутники для здійснення розвідки. Супутники використовувалися не лише в інтересах ведення війни в Україні, а й у діяльності російських найманців в Африці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час російської ракетно-дронової атаки 5 жовтня над західною частиною України, на яку припав основний удар, пролетіло мінімум три китайські розвідувальні SAR-супутники.Такі дані отримав Мілітарний аналізуючи моніторинговий сервіс Heavens Above який відстежує переміщення супутників, пише LB.ua Зокрема, над Львовом було зафіксовано проліт супутників серії Yaogan 33: Yaogan 33, Yaogan 33-03 та Yaogan 33-04, які пролетіли загалом 9 разів над регіоном з 00:00 до приблизно 11:30 ранку.Пізніше, приблизно о 6-й годині ранку, у регіон увійшов оптичний розвідувальний супутник Yaogan 34. Він здійснить 7 витків над регіоном.Супутники цієї серії розміщуються на низьких орбітах на висоті близько 700 км. Це дозволяє їм робити повний оберт навколо планети приблизно кожні 90 хвилин.Достеменної інформації про можливості супутників Yaogan 33 небагато. За офіційною китайською позицією, супутники цього типу використовуються для наукових експериментів, досліджень земельних ресурсів, а також запобігання стихійним лихам. Однак вважається, що насправді це військові розвідувальні супутники, які оснащені радаром із синтезованою апертурою (SAR), подібно до супутників ICEYE.Супутники Yaogan 33 були запущені у 2022–2023 роках та прийшли на заміну розвідувальним супутникам SAR першого покоління Yaogan-1, які запускалися починаючи з 2006 року.На початку жовтня 2025 року Служба зовнішньої розвідки зафіксувала факти надання Китаєм Росії даних супутникової розвідки для завдання ракетних ударів по Україні. Зокрема - по об’єктах іноземних інвесторів. У розвідці не розкрили деталей про об’єкти, які були уражені.Про те, що Китай надає Росії розвідувальну інформацію з власних супутників, яка також використовується у війні проти України, повідомлялося ще в 2024 році. Однак рівень співпраці тоді залишався невідомим.За даними американської розвідки, Китай надає Росії "усю потрібну розвідувальну інформацію". Вона використовується як у війні проти України, так і для моніторингу розміщення військ НАТО у Європі.Також відомо, що у 2022 році пов’язана з "ПВК Вагнер" компанія придбала два китайські розвідувальні супутники для здійснення розвідки. Супутники використовувалися не лише в інтересах ведення війни в Україні, а й у діяльності російських найманців в Африці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію