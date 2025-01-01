Опублікували відео смертельної аварії на Волині

загинула шестирічна дівчинка.



Про це у телеграмі повідомив Вечірній Луцьк.



Ось як сталася трагедія у Ковелі. Водій автомобіля Merсedes Sprinter, який 3 жовтня на смерть збив 6-річну дівчинку у Ковелі, наїхав на неї, здаючи назад.



У дитини - закрита травма грудної клітки та живота, закрита черепно-мозкова травма. Дівчинка померла в лікарні.



Водій був тверезий.





