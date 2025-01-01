Опублікували відео смертельної аварії на Волині

Опублікували відео смертельної аварії на Волині
У мережі опублікували відео нещодавньої дорожньо-транспортної пригоди У Ковелі, в якій загинула шестирічна дівчинка.

Про це у телеграмі повідомив Вечірній Луцьк.

Ось як сталася трагедія у Ковелі. Водій автомобіля Merсedes Sprinter, який 3 жовтня на смерть збив 6-річну дівчинку у Ковелі, наїхав на неї, здаючи назад.

У дитини - закрита травма грудної клітки та живота, закрита черепно-мозкова травма. Дівчинка померла в лікарні.

Водій був тверезий.


