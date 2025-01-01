На Волині водій автівки на смерть збив 6-річну дівчинку





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася по вулиці Ярослава Мудрого у Ковелі. За попередньою інформацією, 42-річний водій автомобіля Merсedes Sprinter здійснив наїзд на 6-річну дівчинку, ковельчанку.



Дитина від отриманих травм померла у лікарні. Попередньо водій був тверезий.



На місці працює слідчо-оперативна група. Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Поліція з'ясовує усі причини та обставини автопригоди.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі внаслідок ДТП загинула 6-річна дитина.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася по вулиці Ярослава Мудрого у Ковелі. За попередньою інформацією, 42-річний водій автомобіля Merсedes Sprinter здійснив наїзд на 6-річну дівчинку, ковельчанку.Дитина від отриманих травм померла у лікарні. Попередньо водій був тверезий.На місці працює слідчо-оперативна група. Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України.Поліція з'ясовує усі причини та обставини автопригоди.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію