На Волині водій автівки на смерть збив 6-річну дівчинку

У Ковелі внаслідок ДТП загинула 6-річна дитина.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася по вулиці  Ярослава Мудрого  у Ковелі. За попередньою інформацією, 42-річний водій автомобіля Merсedes Sprinter  здійснив наїзд на 6-річну дівчинку, ковельчанку.

Дитина від отриманих травм померла у лікарні. Попередньо водій був тверезий. 

На місці працює слідчо-оперативна група. Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань  за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Поліція з'ясовує усі причини та обставини автопригоди.


