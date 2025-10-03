Підлітки, які принижували українця у Вроцлаві, також були з України

заманили українця в пастку, принижували його та знімали це на відео, також є громадянами України.



Про це пише



У середу в другій половині дня речник вроцлавської поліції комісар Войцех Яблонський підтвердив, що до складу групи із семи осіб, які вчинили злочин, входять лише громадяни України. Всі вони знали один одного "з місця роботи, проживання або школи".



"Трьом з цих злочинців висунуто звинувачення, зокрема, у побитті, заподіянні тілесних ушкоджень та образі. Решта осіб, з огляду на те, що вони не досягли 17-річного віку, відповідатимуть перед судом у справах сім'ї", – заявила представниця пресслужби вроцлавської поліції.



Поліція Вроцлава повідомила 1 жовтня, що проводить розслідування інциденту, який стався у вересні, коли група підлітків заманила 23-річного українця в пастку, а потім жорстоко побила і принизила його.



Молоді люди створили в соціальних мережах фальшивий профіль, видаючи себе за 16-річну дівчину, нібито зацікавлену в сексуальних контактах, а потім домовилися з чоловіком про зустріч.



Зловмисники побили його, поголили йому голову та намалювали на обличчі символи нацистського характеру. Весь інцидент було записано на відео з метою додаткового приниження.

