На Волині зіткнулися два мотоциклісти: пасажирка та водій - у лікарні

На Волині зіткнулися два мотоциклісти: пасажирка та водій - у лікарні
На Волині поліцейські зʼясовують обставини ДТП за участі двох мотоциклів.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Дорожня пригода трапилася учора, близько 16 години, між селами Біличі - Зачернеччя Ковельського району. 

56-річний керманич мотоцикла Sabur не врахував дорожньої обстановки та виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся із мотоциклом Тeken під керуванням 19-річного волинянина. 

Внаслідок зіткнення 46-річна пасажирка мотоцикла Sabur отримала численні травми, її госпіталізували до відділення реанімації. Травмувався також і керманич цього ж мотоцикла, він нині у лікарні. 

Інший водій тілесних ушкоджень не отримав. 
На Волині зіткнулися два мотоциклісти: пасажирка та водій - у лікарні

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування слідчі зʼясують усі обставини аварії.
На Волині зіткнулися два мотоциклісти: пасажирка та водій - у лікарні
На Волині зіткнулися два мотоциклісти: пасажирка та водій - у лікарні
На Волині зіткнулися два мотоциклісти: пасажирка та водій - у лікарні


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, мотоциклісти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині зіткнулися два мотоциклісти: пасажирка та водій - у лікарні
Сьогодні, 13:06
Російська економіка не зростає другий місяць поспіль
Сьогодні, 12:30
Аварія на мережі лишила без гарячої води десятки багатоповерхівок у Луцьку
Сьогодні, 12:00
У Луцьку водій перевищив швидкість і намагався втекти від поліції
Сьогодні, 11:38
Лучани просять повернути автобусний маршрут № 11
Сьогодні, 11:13
Медіа
відео
1/8