На Волині зіткнулися два мотоциклісти: пасажирка та водій - у лікарні

На Волині поліцейські зʼясовують обставини ДТП за участі двох мотоциклів.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Дорожня пригода трапилася учора, близько 16 години, між селами Біличі - Зачернеччя Ковельського району.56-річний керманич мотоцикла Sabur не врахував дорожньої обстановки та виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся із мотоциклом Тeken під керуванням 19-річного волинянина.Внаслідок зіткнення 46-річна пасажирка мотоцикла Sabur отримала численні травми, її госпіталізували до відділення реанімації. Травмувався також і керманич цього ж мотоцикла, він нині у лікарні.Інший водій тілесних ушкоджень не отримав.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування слідчі зʼясують усі обставини аварії.