Російська економіка не зростає другий місяць поспіль
Сьогодні, 12:30
Російська економіка другий місяць поспіль фактично не демонструє зростання, свідчать дані Росстату та Мінекономрозвитку рф.
Про це повідомляє Reuters.
У серпні ВВП рф зріс лише на 0,4% рік до року — утричі менше, ніж у другому кварталі (1,1%) і в одинадцять разів менше, ніж рік тому (4,3%). Такий самий слабкий приріст фіксувався і в липні. Сукупний показник з початку року знизився з 1,1% до 1%.
Промисловість скотилася у стагнацію з 0,5% річного зростання, а сектори поза оборонно-промисловим комплексом занурились у глибоку рецесію. У серпні випуск одягу впав на 9,1%, меблів — на 12,7%, продуктів харчування — на 2,1%, металургійної продукції — на 8,4%. Виробництво нафтопродуктів знизилося на 6,3% після атак дронів по російських НПЗ.
Російську економіку штормить, оскільки зростання зосереджене у військовому виробництві, яке не створює корисної основи для майбутнього розвитку.
Оборонні заводи і далі працюють у три зміни, штампуючи танки та бомби, однак військовий бум вичерпався: росія не може щороку підвищувати оборонні витрати на 30%, а з припиненням додаткових вливань зникає й ефект зростання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Reuters.
У серпні ВВП рф зріс лише на 0,4% рік до року — утричі менше, ніж у другому кварталі (1,1%) і в одинадцять разів менше, ніж рік тому (4,3%). Такий самий слабкий приріст фіксувався і в липні. Сукупний показник з початку року знизився з 1,1% до 1%.
Промисловість скотилася у стагнацію з 0,5% річного зростання, а сектори поза оборонно-промисловим комплексом занурились у глибоку рецесію. У серпні випуск одягу впав на 9,1%, меблів — на 12,7%, продуктів харчування — на 2,1%, металургійної продукції — на 8,4%. Виробництво нафтопродуктів знизилося на 6,3% після атак дронів по російських НПЗ.
Російську економіку штормить, оскільки зростання зосереджене у військовому виробництві, яке не створює корисної основи для майбутнього розвитку.
Оборонні заводи і далі працюють у три зміни, штампуючи танки та бомби, однак військовий бум вичерпався: росія не може щороку підвищувати оборонні витрати на 30%, а з припиненням додаткових вливань зникає й ефект зростання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Російська економіка не зростає другий місяць поспіль
Сьогодні, 12:30
Лучани просять повернути автобусний маршрут № 11
Сьогодні, 11:13