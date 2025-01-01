Російська економіка не зростає другий місяць поспіль

Російська економіка не зростає другий місяць поспіль
Російська економіка другий місяць поспіль фактично не демонструє зростання, свідчать дані Росстату та Мінекономрозвитку рф.

Про це повідомляє Reuters.

У серпні ВВП рф зріс лише на 0,4% рік до року — утричі менше, ніж у другому кварталі (1,1%) і в одинадцять разів менше, ніж рік тому (4,3%). Такий самий слабкий приріст фіксувався і в липні. Сукупний показник з початку року знизився з 1,1% до 1%.

Промисловість скотилася у стагнацію з 0,5% річного зростання, а сектори поза оборонно-промисловим комплексом занурились у глибоку рецесію. У серпні випуск одягу впав на 9,1%, меблів — на 12,7%, продуктів харчування — на 2,1%, металургійної продукції — на 8,4%. Виробництво нафтопродуктів знизилося на 6,3% після атак дронів по російських НПЗ.

Російську економіку штормить, оскільки зростання зосереджене у військовому виробництві, яке не створює корисної основи для майбутнього розвитку.

Оборонні заводи і далі працюють у три зміни, штампуючи танки та бомби, однак військовий бум вичерпався: росія не може щороку підвищувати оборонні витрати на 30%, а з припиненням додаткових вливань зникає й ефект зростання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: нафта, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині зіткнулися два мотоциклісти: пасажирка та водій - у лікарні
Сьогодні, 13:06
Російська економіка не зростає другий місяць поспіль
Сьогодні, 12:30
Аварія на мережі лишила без гарячої води десятки багатоповерхівок у Луцьку
Сьогодні, 12:00
У Луцьку водій перевищив швидкість і намагався втекти від поліції
Сьогодні, 11:38
Лучани просять повернути автобусний маршрут № 11
Сьогодні, 11:13
Медіа
відео
1/8