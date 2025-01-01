Російська економіка не зростає другий місяць поспіль

не демонструє зростання, свідчать дані Росстату та Мінекономрозвитку рф.



Про це повідомляє



У серпні ВВП рф зріс лише на 0,4% рік до року — утричі менше, ніж у другому кварталі (1,1%) і в одинадцять разів менше, ніж рік тому (4,3%). Такий самий слабкий приріст фіксувався і в липні. Сукупний показник з початку року знизився з 1,1% до 1%.



Промисловість скотилася у стагнацію з 0,5% річного зростання, а сектори поза оборонно-промисловим комплексом занурились у глибоку рецесію. У серпні випуск одягу впав на 9,1%, меблів — на 12,7%, продуктів харчування — на 2,1%, металургійної продукції — на 8,4%. Виробництво нафтопродуктів знизилося на 6,3% після атак дронів по російських НПЗ.



Російську економіку штормить, оскільки зростання зосереджене у військовому виробництві, яке не створює корисної основи для майбутнього розвитку.



Оборонні заводи і далі працюють у три зміни, штампуючи танки та бомби, однак військовий бум вичерпався: росія не може щороку підвищувати оборонні витрати на 30%, а з припиненням додаткових вливань зникає й ефект зростання.



