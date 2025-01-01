У Луцьку водій перевищив швидкість і намагався втекти від поліції

У Луцьку водій перевищив швидкість і намагався втекти від поліції
Правоохоронці у Луцьку затримали чоловіка, який перевищив швидкість та влаштував перегони із патрульними.

Про це у телеграмі повідомляє патрульна поліція Волинської області.

Сьогодні, 3 жовтня, під час вимірювання швидкості за допомогою приладу TruCam у Луцьку патрульні зупинили автомобіль Mazda, водій якого перевищив дозволену швидкість руху. На законну вимогу про зупинку чоловік не відреагував та почав тікати.

Інспектори розпочали переслідування, під час якого водій вчинив ще кілька порушень правил дорожнього руху. Згодом патрульні наздогнали та зупинили втікача.

З громадянином провели роз’яснювальну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та склали на нього відповідні адміністративні матеріали.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: патрульні, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Російська економіка не зростає другий місяць поспіль
Сьогодні, 12:30
Аварія на мережі лишила без гарячої води десятки багатоповерхівок у Луцьку
Сьогодні, 12:00
У Луцьку водій перевищив швидкість і намагався втекти від поліції
Сьогодні, 11:38
Лучани просять повернути автобусний маршрут № 11
Сьогодні, 11:13
У Миколаєві зловили агентурну пару рф, яка полювала за секретними розробками
Сьогодні, 11:04
Медіа
відео
1/8