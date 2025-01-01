У Луцьку водій перевищив швидкість і намагався втекти від поліції

Правоохоронці у Луцьку затримали чоловіка, який перевищив швидкість таіз патрульними.Про це у телеграмі повідомляє патрульна поліція Волинської області.Сьогодні, 3 жовтня, під час вимірювання швидкості за допомогою приладу TruCam у Луцьку патрульні зупинили автомобіль Mazda, водій якого перевищив дозволену швидкість руху. На законну вимогу про зупинку чоловік не відреагував та почав тікати.Інспектори розпочали переслідування, під час якого водій вчинив ще кілька порушень правил дорожнього руху. Згодом патрульні наздогнали та зупинили втікача.З громадянином провели роз’яснювальну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та склали на нього відповідні адміністративні матеріали.