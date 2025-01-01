Аварія на мережі лишила без гарячої води десятки багатоповерхівок у Луцьку

Через витік на магістральній мережі припинено гаряче водопостачання в частині обласного центру Волині.

Про це у фейсбуці повідомляє ДКП «Луцьктепло».

Через витік на магістральній тепловій мережі діаметром 500 мм в зеленій зоні поблизу проспекту Молоді, 14 у Луцьку подачу гарячої води тимчасово припинено для споживачів центральних теплових пунктів на просп. Молоді, 4-Г, просп. Соборності, 3-Д, 16-А, вул. Захисників України, 43-А.

Нині на об'єкті виконуються роботи з локалізації та виявлення місця витоку. Для його ліквідації для задіяних бригад завтра буде організовано додатковий робочий день.

Відновлення подачі гарячої води для усіх споживачів - до кінця дня 4 жовтня.

