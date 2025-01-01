Аварія на мережі лишила без гарячої води десятки багатоповерхівок у Луцьку
Сьогодні, 12:00
Через витік на магістральній мережі припинено гаряче водопостачання в частині обласного центру Волині.
Про це у фейсбуці повідомляє ДКП «Луцьктепло».
Через витік на магістральній тепловій мережі діаметром 500 мм в зеленій зоні поблизу проспекту Молоді, 14 у Луцьку подачу гарячої води тимчасово припинено для споживачів центральних теплових пунктів на просп. Молоді, 4-Г, просп. Соборності, 3-Д, 16-А, вул. Захисників України, 43-А.
Нині на об'єкті виконуються роботи з локалізації та виявлення місця витоку. Для його ліквідації для задіяних бригад завтра буде організовано додатковий робочий день.
Відновлення подачі гарячої води для усіх споживачів - до кінця дня 4 жовтня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє ДКП «Луцьктепло».
Через витік на магістральній тепловій мережі діаметром 500 мм в зеленій зоні поблизу проспекту Молоді, 14 у Луцьку подачу гарячої води тимчасово припинено для споживачів центральних теплових пунктів на просп. Молоді, 4-Г, просп. Соборності, 3-Д, 16-А, вул. Захисників України, 43-А.
Нині на об'єкті виконуються роботи з локалізації та виявлення місця витоку. Для його ліквідації для задіяних бригад завтра буде організовано додатковий робочий день.
Відновлення подачі гарячої води для усіх споживачів - до кінця дня 4 жовтня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Російська економіка не зростає другий місяць поспіль
Сьогодні, 12:30
Аварія на мережі лишила без гарячої води десятки багатоповерхівок у Луцьку
Сьогодні, 12:00
Лучани просять повернути автобусний маршрут № 11
Сьогодні, 11:13