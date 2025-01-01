Частина Луцька два дні буде без гарячої води





Про це у фейсбуці повідомило ДКП «Луцьктепло».



Так в тепловому пункті виконуються роботи із заміни застаріного насосного обладнання на нове енергоефективне, надане підприємству через Проєкт енергетичної безпеки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID ПЕБ).



Через зупинку теплового пункту, послугу з постачання гарячої води призупинено для споживачів житлових будинків на вул. Захисників України, 37, 39, 41, 43, 45, 47, вул. Кравчука, 2, 4, 8, 10, 12, просп. Соборності, 4.



Очікуваний термін відновлення послугидля усіх споживачів - ранок 3 жовтня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв'язку із реконструкцією насосного обладнання в центральному тепловому пункті на вулиці Захисників України, 43-Б у Луцьку роботу ЦТП припинено на дві доби.Про це у фейсбуці повідомило ДКП «Луцьктепло».Так в тепловому пункті виконуються роботи із заміни застаріного насосного обладнання на нове енергоефективне, надане підприємству через Проєкт енергетичної безпеки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID ПЕБ).Через зупинку теплового пункту, послугу з постачання гарячої водидля споживачів житлових будинків на вул. Захисників України, 37, 39, 41, 43, 45, 47, вул. Кравчука, 2, 4, 8, 10, 12, просп. Соборності, 4.Очікуваний термін відновлення послугидля усіх споживачів - ранок 3 жовтня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію