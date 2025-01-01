Українські дрони паралізували 40% потужностей російських НПЗ

Удари українських безпілотників паралізували майже 40%, що призвело до безпрецедентної паливної кризи.Про це повідомляє Reuters.Станом на 28 вересня в рф простоювали 38% потужностей первинної переробки — 338 тис. тонн на добу. Виробничі потужності бензину і дизпалива скоротилися на 6% у серпні та ще на 18% у вересні.Близько 70% простоїв спричинені атаками БПЛА: на кінець вересня вони вивели з ладу близько 236 тис. тонн на добу переробних потужностей, або чверть усієї переробки. У вересні зупинилися ще чотири великі підприємства, серед них — «Кинеф» (14 вересня), Рязанський НПЗ «Роснефти» (5 вересня), Новокуйбишевський НПЗ (20 вересня) та Астраханський ГПЗ «Газпрома» (22 вересня).У результаті виробництво бензину за вересень скоротилося на 1 млн тонн, а дефіцит на внутрішньому ринку сягнув 20% від споживання.російські компанії не здатні швидко відновити виробництво: ремонт може тривати місяцями, адже західні санкції заборонили постачання критичного обладнання, а китайські аналоги не можуть його повноцінно замінити.На тлі цього рф нарощує експорт сирої нафти, щоб компенсувати падіння експорту нафтопродуктів, однак це не приносить надприбутків. Додатково уряд рф заборонив експорт дизельного палива для перекупників та продовжив обмеження на бензин до кінця року, намагаючись утримати внутрішній ринок від колапсу.