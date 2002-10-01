У 150 будинках на Волині в жовтні проведуть техобслуговування газових мереж. Адреси





Про це повідомили на сайті обласної філії, пише



Під час техобслуговування, газовики перевірять мережі на герметичність, випробують на щільність, перевірять надійність з’єднань газопроводів, усунуть витоки газу. У філії "Газмереж" додали, що за статистикою раніше проведених перевірок, на один будинок припадає 5-6 витоків газу. Іноді їх кількість становить кілька десятків.



Газовики оприлюднили список адрес, де здійснюватимуть техобслуговування в жовтні.



Володимирський район



м. Нововолинськ, Михайла Грушевського, 13 — 01.10.2025

м. Нововолинськ, Михайла Грушевського, 14 — 02.10.2025

м. Нововолинськ, Михайла Грушевського, 14/А — 03.10.2025

м. Нововолинськ, Михайла Грушевського, 2 — 06.10.2025

м. Нововолинськ, Михайла Грушевського, 4 — 07.10.2025

м. Нововолинськ, Михайла Грушевського, 7 — 08.10.2025

м. Нововолинськ, Михайла Грушевського, 8 — 09.10.2025

м. Нововолинськ, Михайла Грушевського, 9 — 13.10.2025

м. Нововолинськ, Нововолинська, 25 — 14.10.2025

м. Нововолинськ, Нововолинська, 33 — 15.10.2025

м. Нововолинськ, Нововолинська, 35 — 16.10.2025

м. Нововолинськ, Нововолинська, 41 — 20.10.2025

м. Нововолинськ, Перемоги, 1 — 21.10.2025

м. Нововолинськ, Перемоги, 4 — 22.10.2025

м. Нововолинськ, Святого Володимира, 16 — 27.10.2025

м. Нововолинськ, Святого Володимира, 19 — 28.10.2025

м. Нововолинськ, Святого Володимира, 2 — 29.10.2025

м. Нововолинськ, Святого Володимира, 23 — 30.10.2025

м. Володимир, Зимнівська, 5 — 07.10.2025

м. Володимир, Зимнівська, 69 — 07.10.2025

м. Володимир, Івана Сірка, 6 — 15.10.2025

м. Володимир, Іллі Рєпіна, 1А — 15.10.2025

м.Володимир, Княгині Ольги, 62 — 08.10.2025

м. Володимир, Князя Мстислава, 14 — 06.10.2025

м. Володимир, Князя Олега, 44 — 09.10.2025

м. Володимир, Ковельська, 15 — 09.10.2025

м. Володимир, Ковельська, 30 — 10.10.2025

м. Володимир, Ковельська, 176 — 10.10.2025

м. Володимир, Ковельська, 209 — 13.10.2025

м. Володимир, Ковельська, 211 — 13.10.2025

м. Володимир, Ковельська, 227 14.10.2025

м. Володимир, Ковельська, 245 — 14.10.2025

м. Володимир, Лодомирська, 16А — 06.10.2025

м. Володимир, Михайла Старицького, 23А — 15.10.2025

м. Володимир, Озерна, 11 — 16.10.2025

м. Володимир, Петра Сагайдачного, 13 — 08.10.2025

м. Володимир, Поштова, 18 — 06.10.2025



Ковельський район



м. Ковель, Володимира Винниченка, 2 — 02.10.2025

м. Ковель, Володимира Винниченка, 9 — 01.10.2025

смт. Люблинець, Будівельників, 4 — 09.10.2025

смт. Люблинець, Будівельників, 8 — 09-10.10.2025

смт. Люблинець, Лесі Українки, 5 — 08.10.2025

смт. Люблинець, Лесі Українки, 6 — 08.10.2025

смт. Люблинець, Лесі Українки, 7 — 13-15.10.2025

м. Ковель, Алли Горської, 1 — 03.10.2025

м. Ковель, Алли Горської, 3 — 03.10.2025

м. Ковель, Будищанська, 1 — 03.10.2025

м. Ковель, Володимира Винниченка, 4 — 01.10.2025

м. Ковель, Володимира Винниченка, 6 — 01.10.2025

м. Ковель, Дмитра Вітовського, 13 02.10.2025

м. Ковель, Дмитра Вітовського, 16 — 02.10.2025

м. Ковель, Михайла Гаврилка, 1 — 03.10.2025

м. Ковель, Степана Бандери, 15 — 06.10.2025

м. Ковель, Степана Бандери, 32 — 06.10.2025

м. Ковель, Степана Бандери, 34 — 06.10.2025

м. Ковель, Уласа Самчука, 7 — 07.10.2025

м. Ковель, Уласа Самчука, 8 — 07.10.2025

смт. Люблинець, Лесі Українки, 8 — 08.10.2025

смт. Стара Вижівка, Ковельська, 6 — 15.10.-17.10.2025

смт. Стара Вижівка, Незалежностi, 66 — 07.10.-10.10.2025

смт. Стара Вижівка, Ковельська, 3 — 21.10.-24.10.2025

смт. Ратне, Європейська, 64/г — 13.10.-15.10.2025

смт. Ратне, Європейська, 32 — 01.10-02.10.2025

смт. Ратне, Європейська, 56 — 06.10-07.10.2025

смт. Ратне, Європейська, 64Д — 08.10-10.10.2025



Луцький район



м. Луцьк, Зацепи, 10 — 01.10.2025

м. Луцьк, Зацепи, 12 — 01.10.2025

м. Луцьк, Зацепи, 14 — 02.10.2025

м. Луцьк, Зацепи, 3/К — 02.10.2025

м. Луцьк, Зацепи, 3/м — 02.10.2025

м. Луцьк, Зацепи, 8 — 02.10.2025

м. Луцьк, Звитяжна, 1 — 28.10.2025

м. Луцьк, Глушець, 21 — 06.10.2025

м. Луцьк, Глушець, 23 — 06.10.2025

м. Луцьк, Глушець, 23А — 06.10.2025

м. Луцьк, Глушець, 25 — 06.10.2025

м. Луцьк, Глушець, 27 — 07.10.2025

м. Луцьк, Гнідавська, 38 — 08.10.2025

м. Луцьк, Городищенська, 10 — 08.10.2025

м. Луцьк, Градний Узвіз, 9 — 07.10.2025

м. Луцьк, Градний Узвіз, 12 — 07.10.2025

м. Луцьк, Градний Узвіз, 14 — 07.10.2025

м. Луцьк, Гулака-Артемовського, 4 — 09.10.2025

м. Луцьк, Гулака-Артемовського, 6 — 09.10.2025

м. Луцьк, Гулака-Артемовського, 8 — 09.10.2025

м. Луцьк, Гулака-Артемовського, 12 — 09.10.2025

м. Луцьк, Данила Братковського, 1 — 13.10.2025

м. Луцьк, Данила Братковського, 1А — 13.10.2025

м. Луцьк, Данила Братковського, 3 — 13.10.2025

м. Луцьк, Данила Братковського, 5 — 14.10.2025

м. Луцьк, Данила Братковського, 19Б — 14.10.2025

м. Луцьк, Данила Братковського, 21 — 14.10.2025

м. Луцьк, Данила Братковського, 33 — 15.10.2025

м. Луцьк, Данила Братковського, 35 — 15.10.2025

м. Луцьк, Данила Галицького, 8А — 15.10.2025

м. Луцьк, Даньшина, 51Б — 08.10.2025

м. Луцьк, Дубнівська, 31А — 22.10.2025

м. Луцьк, Дубнівська, 47Б — 22.10.2025

м. Луцьк, Дубнівська, 49Б — 22.10.2025

м. Луцьк, Дубнівська, 63 — 22.10.2025

м. Луцьк, Дубнівська, 65 — 23.10.2025

м. Луцьк, Дубнівська, 73 — 23.10.2025

м. Луцьк, Дубнівська, 73А — 23.10.2025

м. Луцьк, Дубнівська, 75 — 23.10.2025

м. Луцьк, Євгена Сверстюка, 2А — 27.10.2025

м. Луцьк, Євгена Сверстюка, 17 — 27.10.2025

м. Луцьк, Залізнична, 19 — 28.10.2025

м. Луцьк, Залізнична, 21 — 28.10.2025

м. Луцьк, Замкова, 33 — 15.10.2025

м. Луцьк, Івана Кожедуба, 5 — 28.10.2025

м. Луцьк, Івана Котляревського, 5 — 27.10.2025

м. Луцьк, Івана Огієнка, 8 — 27.10.2025

м. Луцьк, Івана Огієнка, 14 — 27.10.2025

м. Луцьк, Івана Франка, 8А — 29.10.2025

м. Луцьк, Івана Франка, 17 — 29.10.2025

м. Луцьк, Івана Франка, 37 — 29.10.2025

м. Луцьк, Ігоря Сікорського, 4 — 28.10.2025

м. Луцьк, Ігоря Сікорського, 12 — 28.10.2025

м. Луцьк, Іова Кондзелевича, 26 — 16.10.2025

м. Луцьк, Іова Кондзелевича, 30 — 16.10.2025

м. Луцьк, Караїмська, 6 — 20.10.2025

м. Луцьк, Караїмська, 30 — 20.10.2025

м. Луцьк, Караїмська, 40 — 20.10.2025

м. Луцьк, Кафедральна, 2 — 21.10.2025

м. Луцьк, Кафедральна, 5 — 21.10.2025

м. Луцьк, Кафедральна, 8 — 21.10.2025

м. Луцьк, Ківерцівська, 7А — 29.10.2025

м. Луцьк, Ківерцівська, 9А — 29.10.2025

м. Луцьк, Клима Савура, 7 — 01.10.2025

м. Луцьк, Клима Савура, 27 — 01.10.2025

м. Луцьк, Клима Савура, 40 — 01.10.2025

м. Луцьк, Ковельська, 11 — 30.10.2025

м. Луцьк, Ковельська, 60 — 30.10.2025

м. Луцьк, Ковельська, 84 — 30.10.2025

м. Луцьк, Ковельська, 99 — 30.10.2025

м. Ківерці, Незалежності, 53 — 07.10.2025

м. Ківерці, Паркова, 3 — 09.10.2025

м. Ківерці, Паркова, 5 — 09.10.2025

м. Ківерці, Пилипа Орлика, 34 — 10.10.2025

м. Ківерці, Романа Шухевича, 3 — 13.10.2025

м. Ківерці, Соборності, 16 — 21.10.2025

м. Ківерці, Соборності, 22 — 21.10.2025

м. Ківерці, Соборності, 51А — 23.10.2025

м. Ківерці, Ярослава Мудрого, 10 — 23.10.2025



Камінь-Каширський район



м. Камінь-Каширський, Ковельська, 103 — 13.10.2025

м. Камінь-Каширський, Ковельська, 18 — 15.10.2025

м. Камінь-Каширський, Ковельська, 5 — 06.10.2025

м. Камінь-Каширський, Ковельська, 7 — 08.10.2025

с. Велика Глуша, Шевченка, 5 — 02.10.2025

с. Черче, Шкільна, 3 — 01.10.2025



Як додали у Волинській філії "Газмереж", паперові квитанції за обстеження газових мереж надійдуть до поштових скриньок споживачів. Також їх онлайн версія буде доступна в особистих кабінетах на сайті “Газмережі”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В жовтні 2025 року у 150 будинках на Волині фахівці Волинської філії "Газорозподільних мереж України" проведуть технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.Про це повідомили на сайті обласної філії, пише Суспільне Під час техобслуговування, газовики перевірять мережі на герметичність, випробують на щільність, перевірять надійність з’єднань газопроводів, усунуть витоки газу. У філії "Газмереж" додали, що за статистикою раніше проведених перевірок, на один будинок припадає 5-6 витоків газу. Іноді їх кількість становить кілька десятків.Газовики оприлюднили список адрес, де здійснюватимуть техобслуговування в жовтні.м. Нововолинськ, Михайла Грушевського, 13 — 01.10.2025м. Нововолинськ, Михайла Грушевського, 14 — 02.10.2025м. Нововолинськ, Михайла Грушевського, 14/А — 03.10.2025м. Нововолинськ, Михайла Грушевського, 2 — 06.10.2025м. Нововолинськ, Михайла Грушевського, 4 — 07.10.2025м. Нововолинськ, Михайла Грушевського, 7 — 08.10.2025м. Нововолинськ, Михайла Грушевського, 8 — 09.10.2025м. Нововолинськ, Михайла Грушевського, 9 — 13.10.2025м. Нововолинськ, Нововолинська, 25 — 14.10.2025м. Нововолинськ, Нововолинська, 33 — 15.10.2025м. Нововолинськ, Нововолинська, 35 — 16.10.2025м. Нововолинськ, Нововолинська, 41 — 20.10.2025м. Нововолинськ, Перемоги, 1 — 21.10.2025м. Нововолинськ, Перемоги, 4 — 22.10.2025м. Нововолинськ, Святого Володимира, 16 — 27.10.2025м. Нововолинськ, Святого Володимира, 19 — 28.10.2025м. Нововолинськ, Святого Володимира, 2 — 29.10.2025м. Нововолинськ, Святого Володимира, 23 — 30.10.2025м. Володимир, Зимнівська, 5 — 07.10.2025м. Володимир, Зимнівська, 69 — 07.10.2025м. Володимир, Івана Сірка, 6 — 15.10.2025м. Володимир, Іллі Рєпіна, 1А — 15.10.2025м.Володимир, Княгині Ольги, 62 — 08.10.2025м. Володимир, Князя Мстислава, 14 — 06.10.2025м. Володимир, Князя Олега, 44 — 09.10.2025м. Володимир, Ковельська, 15 — 09.10.2025м. Володимир, Ковельська, 30 — 10.10.2025м. Володимир, Ковельська, 176 — 10.10.2025м. Володимир, Ковельська, 209 — 13.10.2025м. Володимир, Ковельська, 211 — 13.10.2025м. Володимир, Ковельська, 227 14.10.2025м. Володимир, Ковельська, 245 — 14.10.2025м. Володимир, Лодомирська, 16А — 06.10.2025м. Володимир, Михайла Старицького, 23А — 15.10.2025м. Володимир, Озерна, 11 — 16.10.2025м. Володимир, Петра Сагайдачного, 13 — 08.10.2025м. Володимир, Поштова, 18 — 06.10.2025м. Ковель, Володимира Винниченка, 2 — 02.10.2025м. Ковель, Володимира Винниченка, 9 — 01.10.2025смт. Люблинець, Будівельників, 4 — 09.10.2025смт. Люблинець, Будівельників, 8 — 09-10.10.2025смт. Люблинець, Лесі Українки, 5 — 08.10.2025смт. Люблинець, Лесі Українки, 6 — 08.10.2025смт. Люблинець, Лесі Українки, 7 — 13-15.10.2025м. Ковель, Алли Горської, 1 — 03.10.2025м. Ковель, Алли Горської, 3 — 03.10.2025м. Ковель, Будищанська, 1 — 03.10.2025м. Ковель, Володимира Винниченка, 4 — 01.10.2025м. Ковель, Володимира Винниченка, 6 — 01.10.2025м. Ковель, Дмитра Вітовського, 13 02.10.2025м. Ковель, Дмитра Вітовського, 16 — 02.10.2025м. Ковель, Михайла Гаврилка, 1 — 03.10.2025м. Ковель, Степана Бандери, 15 — 06.10.2025м. Ковель, Степана Бандери, 32 — 06.10.2025м. Ковель, Степана Бандери, 34 — 06.10.2025м. Ковель, Уласа Самчука, 7 — 07.10.2025м. Ковель, Уласа Самчука, 8 — 07.10.2025смт. Люблинець, Лесі Українки, 8 — 08.10.2025смт. Стара Вижівка, Ковельська, 6 — 15.10.-17.10.2025смт. Стара Вижівка, Незалежностi, 66 — 07.10.-10.10.2025смт. Стара Вижівка, Ковельська, 3 — 21.10.-24.10.2025смт. Ратне, Європейська, 64/г — 13.10.-15.10.2025смт. Ратне, Європейська, 32 — 01.10-02.10.2025смт. Ратне, Європейська, 56 — 06.10-07.10.2025смт. Ратне, Європейська, 64Д — 08.10-10.10.2025м. Луцьк, Зацепи, 10 — 01.10.2025м. Луцьк, Зацепи, 12 — 01.10.2025м. Луцьк, Зацепи, 14 — 02.10.2025м. Луцьк, Зацепи, 3/К — 02.10.2025м. Луцьк, Зацепи, 3/м — 02.10.2025м. Луцьк, Зацепи, 8 — 02.10.2025м. Луцьк, Звитяжна, 1 — 28.10.2025м. Луцьк, Глушець, 21 — 06.10.2025м. Луцьк, Глушець, 23 — 06.10.2025м. Луцьк, Глушець, 23А — 06.10.2025м. Луцьк, Глушець, 25 — 06.10.2025м. Луцьк, Глушець, 27 — 07.10.2025м. Луцьк, Гнідавська, 38 — 08.10.2025м. Луцьк, Городищенська, 10 — 08.10.2025м. Луцьк, Градний Узвіз, 9 — 07.10.2025м. Луцьк, Градний Узвіз, 12 — 07.10.2025м. Луцьк, Градний Узвіз, 14 — 07.10.2025м. Луцьк, Гулака-Артемовського, 4 — 09.10.2025м. Луцьк, Гулака-Артемовського, 6 — 09.10.2025м. Луцьк, Гулака-Артемовського, 8 — 09.10.2025м. Луцьк, Гулака-Артемовського, 12 — 09.10.2025м. Луцьк, Данила Братковського, 1 — 13.10.2025м. Луцьк, Данила Братковського, 1А — 13.10.2025м. Луцьк, Данила Братковського, 3 — 13.10.2025м. Луцьк, Данила Братковського, 5 — 14.10.2025м. Луцьк, Данила Братковського, 19Б — 14.10.2025м. Луцьк, Данила Братковського, 21 — 14.10.2025м. Луцьк, Данила Братковського, 33 — 15.10.2025м. Луцьк, Данила Братковського, 35 — 15.10.2025м. Луцьк, Данила Галицького, 8А — 15.10.2025м. Луцьк, Даньшина, 51Б — 08.10.2025м. Луцьк, Дубнівська, 31А — 22.10.2025м. Луцьк, Дубнівська, 47Б — 22.10.2025м. Луцьк, Дубнівська, 49Б — 22.10.2025м. Луцьк, Дубнівська, 63 — 22.10.2025м. Луцьк, Дубнівська, 65 — 23.10.2025м. Луцьк, Дубнівська, 73 — 23.10.2025м. Луцьк, Дубнівська, 73А — 23.10.2025м. Луцьк, Дубнівська, 75 — 23.10.2025м. Луцьк, Євгена Сверстюка, 2А — 27.10.2025м. Луцьк, Євгена Сверстюка, 17 — 27.10.2025м. Луцьк, Залізнична, 19 — 28.10.2025м. Луцьк, Залізнична, 21 — 28.10.2025м. Луцьк, Замкова, 33 — 15.10.2025м. Луцьк, Івана Кожедуба, 5 — 28.10.2025м. Луцьк, Івана Котляревського, 5 — 27.10.2025м. Луцьк, Івана Огієнка, 8 — 27.10.2025м. Луцьк, Івана Огієнка, 14 — 27.10.2025м. Луцьк, Івана Франка, 8А — 29.10.2025м. Луцьк, Івана Франка, 17 — 29.10.2025м. Луцьк, Івана Франка, 37 — 29.10.2025м. Луцьк, Ігоря Сікорського, 4 — 28.10.2025м. Луцьк, Ігоря Сікорського, 12 — 28.10.2025м. Луцьк, Іова Кондзелевича, 26 — 16.10.2025м. Луцьк, Іова Кондзелевича, 30 — 16.10.2025м. Луцьк, Караїмська, 6 — 20.10.2025м. Луцьк, Караїмська, 30 — 20.10.2025м. Луцьк, Караїмська, 40 — 20.10.2025м. Луцьк, Кафедральна, 2 — 21.10.2025м. Луцьк, Кафедральна, 5 — 21.10.2025м. Луцьк, Кафедральна, 8 — 21.10.2025м. Луцьк, Ківерцівська, 7А — 29.10.2025м. Луцьк, Ківерцівська, 9А — 29.10.2025м. Луцьк, Клима Савура, 7 — 01.10.2025м. Луцьк, Клима Савура, 27 — 01.10.2025м. Луцьк, Клима Савура, 40 — 01.10.2025м. Луцьк, Ковельська, 11 — 30.10.2025м. Луцьк, Ковельська, 60 — 30.10.2025м. Луцьк, Ковельська, 84 — 30.10.2025м. Луцьк, Ковельська, 99 — 30.10.2025м. Ківерці, Незалежності, 53 — 07.10.2025м. Ківерці, Паркова, 3 — 09.10.2025м. Ківерці, Паркова, 5 — 09.10.2025м. Ківерці, Пилипа Орлика, 34 — 10.10.2025м. Ківерці, Романа Шухевича, 3 — 13.10.2025м. Ківерці, Соборності, 16 — 21.10.2025м. Ківерці, Соборності, 22 — 21.10.2025м. Ківерці, Соборності, 51А — 23.10.2025м. Ківерці, Ярослава Мудрого, 10 — 23.10.2025м. Камінь-Каширський, Ковельська, 103 — 13.10.2025м. Камінь-Каширський, Ковельська, 18 — 15.10.2025м. Камінь-Каширський, Ковельська, 5 — 06.10.2025м. Камінь-Каширський, Ковельська, 7 — 08.10.2025с. Велика Глуша, Шевченка, 5 — 02.10.2025с. Черче, Шкільна, 3 — 01.10.2025Як додали у Волинській філії "Газмереж", паперові квитанції за обстеження газових мереж надійдуть до поштових скриньок споживачів. Також їх онлайн версія буде доступна в особистих кабінетах на сайті “Газмережі”.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію