Росія і Білорусь можуть атакувати Польщу, звинувативши в цьому Україну, - ISW





Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише



У ISW зазначили, що служба зовнішньої розвідки Росії (СЗР) 30 вересня безпідставно заявила, ніби Україна готується до атаки під чужим прапором проти критичної польської інфраструктури. СЗР стверджує, що Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР) і польська розвідка розгорнуть у Польщі диверсійно-розвідувальну групу, яка буцімто складається з громадян Росії та Білорусі з легіону Свобода Росії і полку Кастуся Калиновського.



У СЗР повідомили, що військові удаватимуть російських і білоруських спецпризначенців на пресконференції після того, як польські сили безпеки їх захоплять, і що проукраїнські ЗМІ звинувачуватимуть у цьому інциденті Росію і Білорусь. СЗР заявила, що Україна може одночасно здійснити «атаку» на критичну інфраструктуру в Польщі, щоб «підвищити суспільний резонанс».



«СЗР заявила, що Україна намагається скористатися нещодавнім вторгненням безпілотників у повітряний простір НАТО, щоб розпалити антиросійські настрої в Польщі, прискорити ескалацію війни і підбурити європейські країни до втручання у війну на користь України», — пишуть аналітики.



У ISW припускають, що Кремль, можливо, наказав СЗР опублікувати цю заяву, щоб уникнути відповідальності за можливу майбутню диверсійну операцію Росії та Білорусі проти Польщі. Кремль часто використовує СЗР для поширення необґрунтованих звинувачень у рамках дезінформаційних кампаній, спрямованих на послаблення підтримки України і поширення сумнівів щодо провокацій Росії проти країн-членів НАТО.



У ISW нагадали, що Росія 26 вересня звинуватила Україну у нещодавніх вторгненнях безпілотників у повітряний простір Польщі та Румунії, незважаючи на те, що польські та румунські чиновники приписували ці інциденти РФ.



Атака російських безпілотників на Польщу 10 вересня — головне



Уночі 10 вересня повітряний простір Польщі перетнули російські дрони, значна частина з них залетіла з Білорусі. Чотири БпЛА було збито.



12 вересня польська влада уточнила, що атаку здійснив 21 дрон. Повідомлялося, що один із БпЛА впав на житловий будинок у Люблінському воєводстві, але згодом ЗМІ повідомили, що пошкодження могла спричинити ракета з польського F-16. За даними журналістів, дрони РФ, імовірно, летіли атакувати логістичний центр у Жешуві.



Варшава скликала термінове засідання уряду і посилила заходи безпеки. НАТО у відповідь на атаку активувало 4 статтю договору, що передбачає консультації між державами-членами в разі загрози одній зі сторін.



Польська та європейська влада звинуватила РФ у навмисній скоординованій атаці і відкинула заяви про причетність України. 13 вересня Польща оголосила про початок місії НАТО Східний вартовий у відповідь на атаку БПЛА.



Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що дрони, які 10 вересня залетіли на територію Польщі, мали технічну можливість нести боєприпаси, але були «холостими».



27 вересня президент України Володимир Зеленський розповів, що 10 вересня до Польщі летіли 92 російські дрони, Україна збила їх над своєю територією, проте 19 із них усе-таки потрапили на польську територію.



30 вересня Міноборони Нідерландів повідомило, що починаючи з грудня розмістить у Польщі системи Patriot, NASAMS і антидронні засоби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія і Білорусь можуть готувати диверсії в Польщі, в яких планують звинуватити Україну. Йдеться про наміри агресора атакувати польську критичну інфраструктуру.Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише nv.ua У ISW зазначили, що служба зовнішньої розвідки Росії (СЗР) 30 вересня безпідставно заявила, ніби Україна готується до атаки під чужим прапором проти критичної польської інфраструктури. СЗР стверджує, що Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР) і польська розвідка розгорнуть у Польщі диверсійно-розвідувальну групу, яка буцімто складається з громадян Росії та Білорусі з легіону Свобода Росії і полку Кастуся Калиновського.У СЗР повідомили, що військові удаватимуть російських і білоруських спецпризначенців на пресконференції після того, як польські сили безпеки їх захоплять, і що проукраїнські ЗМІ звинувачуватимуть у цьому інциденті Росію і Білорусь. СЗР заявила, що Україна може одночасно здійснити «атаку» на критичну інфраструктуру в Польщі, щоб «підвищити суспільний резонанс».«СЗР заявила, що Україна намагається скористатися нещодавнім вторгненням безпілотників у повітряний простір НАТО, щоб розпалити антиросійські настрої в Польщі, прискорити ескалацію війни і підбурити європейські країни до втручання у війну на користь України», — пишуть аналітики.У ISW припускають, що Кремль, можливо, наказав СЗР опублікувати цю заяву, щоб уникнути відповідальності за можливу майбутню диверсійну операцію Росії та Білорусі проти Польщі. Кремль часто використовує СЗР для поширення необґрунтованих звинувачень у рамках дезінформаційних кампаній, спрямованих на послаблення підтримки України і поширення сумнівів щодо провокацій Росії проти країн-членів НАТО.У ISW нагадали, що Росія 26 вересня звинуватила Україну у нещодавніх вторгненнях безпілотників у повітряний простір Польщі та Румунії, незважаючи на те, що польські та румунські чиновники приписували ці інциденти РФ.Уночі 10 вересня повітряний простір Польщі перетнули російські дрони, значна частина з них залетіла з Білорусі. Чотири БпЛА було збито.12 вересня польська влада уточнила, що атаку здійснив 21 дрон. Повідомлялося, що один із БпЛА впав на житловий будинок у Люблінському воєводстві, але згодом ЗМІ повідомили, що пошкодження могла спричинити ракета з польського F-16. За даними журналістів, дрони РФ, імовірно, летіли атакувати логістичний центр у Жешуві.Варшава скликала термінове засідання уряду і посилила заходи безпеки. НАТО у відповідь на атаку активувало 4 статтю договору, що передбачає консультації між державами-членами в разі загрози одній зі сторін.Польська та європейська влада звинуватила РФ у навмисній скоординованій атаці і відкинула заяви про причетність України. 13 вересня Польща оголосила про початок місії НАТО Східний вартовий у відповідь на атаку БПЛА.Міністр закордонних справ Польщізаявив, що дрони, які 10 вересня залетіли на територію Польщі, мали технічну можливість нести боєприпаси, але були «холостими».27 вересня президент Українирозповів, що 10 вересня до Польщі летіли 92 російські дрони, Україна збила їх над своєю територією, проте 19 із них усе-таки потрапили на польську територію.30 вересня Міноборони Нідерландів повідомило, що починаючи з грудня розмістить у Польщі системи Patriot, NASAMS і антидронні засоби.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію