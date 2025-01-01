Судили вдесяте: на Волині чоловіка визнали винним у підпалі хати





Цього разу чоловіка засудили за статтею ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне знищення або пошкодження майна, пише



Згідно з матеріалами судової справи, 29 травня 2025 року засуджений на ґрунті особистих неприязних відносин та словесного конфлікту, облив будинок потерпілого легкозаймистою речовиною та підпалив його.



Внаслідок підпалу виникла пожежа, яка знищила цілий житловий будинок загальною площею 48,6 метра квадратних, меблі, побутову техніку, речі домашнього вжитку, чим завдав майнової шкоди у розмірі 68 889 гривень. Обвинувачений свою провину у суді визнав, просив його суворо не карати.



Згідно з вироком Шацького районного суду, його визнали винним та призначили покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки 6 місяців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

