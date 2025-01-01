У Ковелі вшанували полеглих Героїв





Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.



До Дня захисників і захисниць України відкрили меморіальні дошки випускникам шкіл, полеглих на війні. Портрети з іменами 47 Героїв доповнили простір пам’яті 12 навчальних закладів громади.



Вони назавжди наші Герої: Олексій Олексюк, Віктор Кулик, Роман Степашук, Микола Бобер, Олег Подліпінський, Сергій Левчук, Сергій Заболотський, Олексій Крижановський, Олександр Скорук, Сергій Голядинець, Дмитро Лисюк, Ігор Кобиш, Максим Косюк, Максим Сущук, Максим Плотніков, Володимир Кашуба, Ігор Подолянчук, Руслан Фатхудінов, Юрій Лобашов, Марина Ізотова, Віталій Півень, Олег Богдадюк, Роман Ващук, Олексій Жалай, Ростислав Кривчук, Сергій Салінський, Сергій Селіванов, Дмитро Сергієнко, Олександр Турчик, Владислав Андрусик, Віктор Дорощук, Олександр Дубук, Петро Канонік, Володимир Котик, Роман Набієв, Роман Рибчук, Олександр Сусь, Ігор Фейдак, Максим Хацер, Віктор Батюшкін, Ростислав Шевчик, Денис Андросюк, Станіслав Вакуліч, Андрій Карацай, Олексій Кравчук, Богдан Степанюк, Дмитро Табачук.





