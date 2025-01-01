Помер учасник та співзасновник «Піккардійської Терції» Богдан Богач

Богдан Богач.



Про це повідомили на сторінці гурту, пише



Там розповіли, що цьогоріч Богданові виповнилося 50. Минулого року він покинув формацію через стан здоров’я.



Богдан Богач — лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка та заслужений артист України. Він був одним зі співзасновників «Піккардійської Терції» 1992 року.



Більше про «Піккардійську Терцію»



Це вокальна формація, яку заснували 24 вересня 1992 року у Львові як квартет у складі Володимира Якимця, Ярослава Нудика, Андрія Капраля та Богдана Богача.



У 1993 році колектив став дипломантом фестивалю «Червона Рута», а у 1994-му здобув гран-прі на фестивалі «Доля» в Чернівцях, після чого записав дебютний альбом.



У 2017 році тодішній президент України Петро Порошенко надав звання заслужених артистів України всім вокалістам формації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Помер один з учасників і співзасновників музичного колективу «Піккардійська Терція»Про це повідомили на сторінці гурту, пише Громадське Там розповіли, що цьогоріч Богданові виповнилося 50. Минулого року він покинув формацію через стан здоров’я.Богдан Богач — лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка та заслужений артист України. Він був одним зі співзасновників «Піккардійської Терції» 1992 року.Це вокальна формація, яку заснували 24 вересня 1992 року у Львові як квартет у складіта Богдана Богача.У 1993 році колектив став дипломантом фестивалю «Червона Рута», а у 1994-му здобув гран-прі на фестивалі «Доля» в Чернівцях, після чого записав дебютний альбом.У 2017 році тодішній президент України Петро Порошенко надав звання заслужених артистів України всім вокалістам формації.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію